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सुप्रीम कोर्ट ने केरल वक्फ बोर्ड की निगरानी पर हाईकोर्ट का निर्देश निरस्त किया

बेंच ने यह आदेश बोर्ड की उस याचिका पर दिया जिसमें केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी.

SC Kerala Waqf Board
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : July 21, 2026 at 1:54 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल हाई कोर्ट के उस निर्देश को हटा दिया जिसमें कहा गया था कि राज्य वक्फ बोर्ड सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी/एडिशनल सेक्रेटरी की देखरेख में काम करेगा.

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने की. बेंच ने अपने आदेश में कहा, '(हाई कोर्ट के आदेश के) पैरा 6 की शुरुआती लाइन को देखते हुए, जिसके तहत बोर्ड को कोर्ट की इजाजत के बिना कोई पॉलिसी फ़ैसला न लेने या कोई कैपिटल खर्च न करने का निर्देश दिया गया है, हम इस बात से सहमत हैं कि पैरा 6 की आखिरी लाइन को बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है. इसलिए हाईकोर्ट का यह आगे का निर्देश कि बोर्ड, फिलहाल, राज्य सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी/एडिशनल सेक्रेटरी की देखरेख में काम करेगा, जो वक्फ मामलों को देखेंगे, को हटा दिया जाता है.'

बेंच ने कहा, 'वक्फ बोर्ड का सदस्य होने के नाते मैं उसी हैसियत से काम करता रहूंगा.' बेंच ने कहा कि यह मामला कल हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आ रहा है और हाई कोर्ट से कहा कि वह पार्टियों को अपने दावे और जवाबी दावे दाखिल करने का पूरा मौका देने के बाद इस पर जल्द फैसला करे. बेंच ने साफ किया कि उसने मामले के मेरिट पर कोई राय नहीं दी है.

बेंच ने यह आदेश बोर्ड की उस याचिका पर दिया जिसमें केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें 2 गैर-मुस्लिम सदस्यों की गैर-मौजूदगी के कारण उसे बड़े पॉलिसी फैसले लेने से रोक दिया गया था. सुनवाई के दौरान एक सीनियर वकील ने कहा कि हाईकोर्ट का ऑर्डर अंतरिम था और इस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है. वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश एक वकील ने कहा कि अंतरिम ऑर्डर उनके क्लाइंट की पीठ पीछे पास किया गया था.

इस महीने की शुरुआत में हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को तब तक बड़े फैसले लेने से रोक दिया था, जब तक वह बोर्ड की बनावट को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर फैसला नहीं कर लेता. हाई कोर्ट ने मौजूदा बोर्ड के गठन को चुनौती देने वाली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) याचिकाओं पर विचार करते हुए अंतरिम ऑर्डर पास किया.

हाईकोर्ट ने देखा कि बोर्ड की मौजूदा बनावट पहली नजर में 2025 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 14 के खिलाफ लगती है. संबंधित सेक्शन हर राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का आदेश देता है.

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि मौजूदा बोर्ड उसकी इजाजत के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लेगा, कोई कैपिटल खर्च नहीं करेगा या कोई पॉलिसी फ़ैसला नहीं लेगा. हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि फिलहाल, बोर्ड राज्य सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी के एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन में काम करेगा, जो वक्फ मामलों को देखते हैं.

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