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सुप्रीम कोर्ट का सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ मानहानि का केस रद्द करने से इनकार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इस याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को चुनौती दी थी. यह कार्यवाही उन पर 'अखंड कीर्तनी जत्था' (AKJ) को प्रतिबंधित आतंकी संगठन 'बब्बर खालसा इंटरनेशनल' (BKI) से कथित तौर पर जोड़ने के आरोप में शुरू की गई थी.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने की. पीठ ने बादल की याचिका खारिज कर दी, जो अभी शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष हैं. सुनवाई के दौरान, बादल के वकील ने कहा कि मानहानि का मामला आगे नहीं बढ़ना चाहिए. हालांकि, पीठ ने शिकायत में इस्तेमाल की गई सामग्री का जिक्र किया.

बादल के वकील ने जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल ने कभी भी सिंह को संगठन का प्रवक्ता नहीं बताया. पीठ ने शिकायत में जिन अखबार की रिपोर्टों का हवाला दिया गया था, उनकी ओर इशारा किया. पीठ ने एक रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि बादल ने सिंह को एकेजे का प्रवक्ता बताया था.