सुप्रीम कोर्ट का सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ मानहानि का केस रद्द करने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने एकेजे-बीकेआई पर की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में सुखबीर बादल की याचिका खारिज कर दी.
By Sumit Saxena
Published : August 21, 2026 at 5:26 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इस याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को चुनौती दी थी. यह कार्यवाही उन पर 'अखंड कीर्तनी जत्था' (AKJ) को प्रतिबंधित आतंकी संगठन 'बब्बर खालसा इंटरनेशनल' (BKI) से कथित तौर पर जोड़ने के आरोप में शुरू की गई थी.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने की. पीठ ने बादल की याचिका खारिज कर दी, जो अभी शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष हैं. सुनवाई के दौरान, बादल के वकील ने कहा कि मानहानि का मामला आगे नहीं बढ़ना चाहिए. हालांकि, पीठ ने शिकायत में इस्तेमाल की गई सामग्री का जिक्र किया.
बादल के वकील ने जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल ने कभी भी सिंह को संगठन का प्रवक्ता नहीं बताया. पीठ ने शिकायत में जिन अखबार की रिपोर्टों का हवाला दिया गया था, उनकी ओर इशारा किया. पीठ ने एक रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि बादल ने सिंह को एकेजे का प्रवक्ता बताया था.
बादल के वकील ने पूछा कि क्या ऐसी अखबार की रिपोर्टों पर भरोसा किया जा सकता है, जबकि उन्हें लिखने वाले पत्रकारों से गवाह के तौर पर पूछताछ नहीं की गई हो. पीठ ने शिकायत में इस्तेमाल किए गए सबूतों की ओर भी इशारा किया, जिनसे पता चलता था कि बादल ने सिंह को एकेजे का प्रवक्ता बताया था.
पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि दिक्कत यह है कि बादल उन्हें पहचानते हैं और कहते हैं कि वे प्रवक्ता हैं. पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने बादल की याचिका खारिज कर दी. सिंह ने बादल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया. यह विवाद 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हुआ था.
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