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सुप्रीम कोर्ट का गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास मांसाहारी भोजनालयों पर लगी रोक हटाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आसपास मांसाहारी भोजनालयों पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया. इस मामले की सुनवाई जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने की. यह पीठ ताज रेस्टोरेंट के मालिक आकिब अमीनभाई खान और अन्य लोगों द्वारा दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. पीठ ने गुजरात हाई कोर्ट द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. हाई कोर्ट ने सोमनाथ मंदिर के आसपास मांसाहारी भोजन तैयार करने, बेचने और रखने पर लगी रोक को बहाल कर दिया.

यह तर्क दिया गया कि यह फैसला व्यवसायों के लिए प्रतिकूल है और देश में लगभग 80 प्रतिशत लोग मांस खाते हैं. हालांकि, पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए और इस स्तर पर आगे कुछ भी कहने से परहेज किया. पीठ ने कहा, "हमें संतुलन बनाए रखने की जरूरत है. हम कुछ नहीं कह रहे हैं..."

पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से इस मामले में सुनवाई में तेजी लाने को कहा. पीठ ने टिप्पणी की, "हम हाई कोर्ट से सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध करेंगे. यह अभी शुरुआती चरण है." साथ ही, हल्के-फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा, "मिठाइयां खाकर रोशनी का त्योहार (दिवाली) मनाएं. शाकाहारी या मांसाहारी होने की बात को एक तरफ रख दें."