सुप्रीम कोर्ट का गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास मांसाहारी भोजनालयों पर लगी रोक हटाने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर के आसपास मांसाहारी भोजन पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है.
By Sumit Saxena
Published : November 6, 2026 at 6:24 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आसपास मांसाहारी भोजनालयों पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया. इस मामले की सुनवाई जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने की. यह पीठ ताज रेस्टोरेंट के मालिक आकिब अमीनभाई खान और अन्य लोगों द्वारा दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. पीठ ने गुजरात हाई कोर्ट द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. हाई कोर्ट ने सोमनाथ मंदिर के आसपास मांसाहारी भोजन तैयार करने, बेचने और रखने पर लगी रोक को बहाल कर दिया.
यह तर्क दिया गया कि यह फैसला व्यवसायों के लिए प्रतिकूल है और देश में लगभग 80 प्रतिशत लोग मांस खाते हैं. हालांकि, पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए और इस स्तर पर आगे कुछ भी कहने से परहेज किया. पीठ ने कहा, "हमें संतुलन बनाए रखने की जरूरत है. हम कुछ नहीं कह रहे हैं..."
पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से इस मामले में सुनवाई में तेजी लाने को कहा.
पीठ ने टिप्पणी की, "हम हाई कोर्ट से सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध करेंगे. यह अभी शुरुआती चरण है." साथ ही, हल्के-फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा, "मिठाइयां खाकर रोशनी का त्योहार (दिवाली) मनाएं. शाकाहारी या मांसाहारी होने की बात को एक तरफ रख दें."
यह मामला गुजरात में एक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अगस्त में जारी की गई एक अधिसूचना से जुड़ा है, जिसमें कुछ तय इलाकों की दुकानों, रेस्तरां, होटलों और सड़क किनारे के स्टॉलों पर मांसाहारी भोजन बनाने, बेचने और रखने पर रोक लगा दी गई थी.
इसमें सात निर्धारित हिस्से और क्षेत्र शामिल थे, जिनमें सोमनाथ मंदिर के 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाके भी शामिल थे.
रेस्तरां मालिकों ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी और अक्टूबर में हाई कोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ ने शुरू में उनकी याचिका स्वीकार कर ली. राज्य सरकार ने अपील दायर की, जिसके बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल-न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी और मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध को फिर से लागू कर दिया.
ये भी पढ़ें- 'क्या हमारे पास सिर्फ पुराने, आजमाए हुए और नाकाम उपाय ही बचे हैं?': दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त