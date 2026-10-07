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नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार को राहत, सुप्रीम कोर्ट का HC के आदेश में दखल देने से इनकार

कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान ( ETV Bharat )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने मामले में सुनवाई की. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बंगाल सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए. पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को हाई कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखने की इजाजत दी, अगर प्रधान अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक केस में अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग करते हैं. पीठ ने कहा कि हालांकि मिलन प्रधान के खिलाफ दर्ज मामलों की लिस्ट कुछ गंभीर अपराधों की ओर इशारा करती है, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश का उद्देश्य प्रधान को चुनाव लड़ने और वोटों की गिनती में हिस्सा लेने में मदद करना था. 30 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट 2007 में दर्ज छह आपराधिक मामलों में प्रधान को दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार करने और वोटों की गिनती में हिस्सा लेने की इजाजत देने के सीमित उद्देश्य से 20 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी थी.