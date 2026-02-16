ETV Bharat / bharat

SC का असम CM के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार, कहा- कोर्ट राजनीतिक लड़ाई का मैदान बन गया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने से मना कर दिया. यह याचिका एक वायरल वीडियो के सिलसिले में है जिसमें कथित तौर पर उन्हें एक खास समुदाय के लोगों पर राइफल से निशाना साधते और गोली चलाते हुए दिखाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों की जांच अधिकार क्षेत्र वाले हाई कोर्ट द्वारा की जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि वह राजनीतिक दलों से ईमानदारी से अपील करेगा कि पारस्परिक सम्मान, संयम की भावना और वे जो भी अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं वह संवैधानिक नैतिकता के भीतर होनी चाहिए. यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने आया, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली शामिल थे. बेंच ने पिटीशनर्स को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से जल्दी सुनवाई करने को कहा.

सुनवाई के दौरान शुरू में सीजेआई ने कुछ पिटीशनर्स की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट ए एम सिंघवी से पूछा, आपको हाईकोर्ट जाने से क्या रोकता है? जब तक कि हाईकोर्ट भी पॉलिटिकल लड़ाई का मैदान न बन जाए. सिंघवी ने कहा कि यह मामला कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर की बेसिक बातों पर असर डालता है: शपथ, आर्टिकल 14, 15, 21, और जो कुछ भी हाईकोर्ट जा सकता है, वह सुप्रीम कोर्ट भी आ सकता है.

सिंघवी ने कहा कि उनके क्लाइंट असम के बॉस के लिए असम में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने की मांग कर रहे हैं. सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट एसआईटी के मकसद से बाहर से लोगों को ले सकता है. सिंघवी ने कहा, 'यह असम में नंबर वन व्यक्ति की मांग है, और इसलिए असम से एक निश्चित दूरी है जो जरूरी है. यह आर्टिकल 32 के लिए एक सही मामला है.'

सीजेआई ने कहा, 'डॉ. सिंघवी, बदकिस्मती से दिक्कत यह है कि जब भी चुनाव होते हैं... और आगे कहा, 'सबसे पहले, हम पॉलिटिकल पार्टियों से अपील करेंगे कि आपसी सम्मान, संयम की भावना, और आप जो भी अपनी राय बताना चाहते हैं, वह संवैधानिक नैतिकता के अंदर होनी चाहिए, चाहे देश का कानून कुछ भी हो. हम उनसे ऐसा करने की उम्मीद करते हैं लेकिन यह भी एक नया ट्रेंड बन रहा है कि जब भी किसी ए स्टेट, बी स्टेट में चुनाव आते हैं, तो यह कोर्ट एक पॉलिटिकल लड़ाई का मैदान बन जाता है.

सिंघवी ने कहा कि असम के सीएम आदतन, लगातार और लगातार गलती करने वाले हैं. सीजेआई ने सिंघवी से ये सभी बातें हाईकोर्ट के सामने रखने को कहा, और कहा, 'फंडामेंटल राइट के बजाय, ह्यूमन राइट का उल्लंघन होता है, हाईकोर्ट अभी भी सुधार के लिए एक्शन ले सकता है. सीजेआई ने कहा, 'यह पहला मामला नहीं है. पिछले कुछ महीनों में और खासकर कोर्ट नंबर 1 में आने के बाद. कृपया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को कमजोर न करें. यह एक बहुत परेशान करने वाला ट्रेंड है कि हर मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है.' सीजेआई ने कहा.

बेंच ने देखा कि कमर्शियल लिटिगेशन और एनवायरनमेंट लिटिगेशन में हाईकोर्ट को पीछे रखा गया है. सीजेआई ने कहा, 'आम तौर पर हम इस ओर इशारा कर रहे हैं. एक जज जिसका हाईकोर्ट में 10, 15, या 17 साल का कार्यकाल होता है. आप उन्हें एनवायरनमेंटल लॉ या कमर्शियल लॉ सीखने की इजाजत नहीं देते.' सिंघवी ने कहा कि कोई एक साइज सबके लिए फिट नहीं होता. सीजेआई ने सिंघवी से कहा कि पहले हाई कोर्ट जाएं फिर सुप्रीम कोर्ट आएं.

बेंच ने कहा कि उसे अपने बकाए से निपटना है और पूरी कोशिश हाई कोर्ट का हौसला तोड़ने की है और यह हाई कोर्ट को कमजोर करने की एक सोची-समझी चाल है. बेंच ने कहा कि वह सिर्फ शॉर्टकट तरीके पर इसलिए एतराज कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला सोशल मीडिया में आएगा और कहा, 'हाईकोर्ट का सम्मान करें, सिस्टम पर भरोसा रखें.'