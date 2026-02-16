SC का असम CM के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार, कहा- कोर्ट राजनीतिक लड़ाई का मैदान बन गया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राजनीतिक दलों से अपील करेगा कि जो भी अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं संवैधानिक नैतिकता के भीतर हो.
By Sumit Saxena
Published : February 16, 2026 at 2:44 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने से मना कर दिया. यह याचिका एक वायरल वीडियो के सिलसिले में है जिसमें कथित तौर पर उन्हें एक खास समुदाय के लोगों पर राइफल से निशाना साधते और गोली चलाते हुए दिखाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों की जांच अधिकार क्षेत्र वाले हाई कोर्ट द्वारा की जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि वह राजनीतिक दलों से ईमानदारी से अपील करेगा कि पारस्परिक सम्मान, संयम की भावना और वे जो भी अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं वह संवैधानिक नैतिकता के भीतर होनी चाहिए. यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने आया, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली शामिल थे. बेंच ने पिटीशनर्स को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से जल्दी सुनवाई करने को कहा.
सुनवाई के दौरान शुरू में सीजेआई ने कुछ पिटीशनर्स की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट ए एम सिंघवी से पूछा, आपको हाईकोर्ट जाने से क्या रोकता है? जब तक कि हाईकोर्ट भी पॉलिटिकल लड़ाई का मैदान न बन जाए. सिंघवी ने कहा कि यह मामला कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर की बेसिक बातों पर असर डालता है: शपथ, आर्टिकल 14, 15, 21, और जो कुछ भी हाईकोर्ट जा सकता है, वह सुप्रीम कोर्ट भी आ सकता है.
सिंघवी ने कहा कि उनके क्लाइंट असम के बॉस के लिए असम में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने की मांग कर रहे हैं. सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट एसआईटी के मकसद से बाहर से लोगों को ले सकता है. सिंघवी ने कहा, 'यह असम में नंबर वन व्यक्ति की मांग है, और इसलिए असम से एक निश्चित दूरी है जो जरूरी है. यह आर्टिकल 32 के लिए एक सही मामला है.'
सीजेआई ने कहा, 'डॉ. सिंघवी, बदकिस्मती से दिक्कत यह है कि जब भी चुनाव होते हैं... और आगे कहा, 'सबसे पहले, हम पॉलिटिकल पार्टियों से अपील करेंगे कि आपसी सम्मान, संयम की भावना, और आप जो भी अपनी राय बताना चाहते हैं, वह संवैधानिक नैतिकता के अंदर होनी चाहिए, चाहे देश का कानून कुछ भी हो. हम उनसे ऐसा करने की उम्मीद करते हैं लेकिन यह भी एक नया ट्रेंड बन रहा है कि जब भी किसी ए स्टेट, बी स्टेट में चुनाव आते हैं, तो यह कोर्ट एक पॉलिटिकल लड़ाई का मैदान बन जाता है.
सिंघवी ने कहा कि असम के सीएम आदतन, लगातार और लगातार गलती करने वाले हैं. सीजेआई ने सिंघवी से ये सभी बातें हाईकोर्ट के सामने रखने को कहा, और कहा, 'फंडामेंटल राइट के बजाय, ह्यूमन राइट का उल्लंघन होता है, हाईकोर्ट अभी भी सुधार के लिए एक्शन ले सकता है. सीजेआई ने कहा, 'यह पहला मामला नहीं है. पिछले कुछ महीनों में और खासकर कोर्ट नंबर 1 में आने के बाद. कृपया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को कमजोर न करें. यह एक बहुत परेशान करने वाला ट्रेंड है कि हर मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है.' सीजेआई ने कहा.
बेंच ने देखा कि कमर्शियल लिटिगेशन और एनवायरनमेंट लिटिगेशन में हाईकोर्ट को पीछे रखा गया है. सीजेआई ने कहा, 'आम तौर पर हम इस ओर इशारा कर रहे हैं. एक जज जिसका हाईकोर्ट में 10, 15, या 17 साल का कार्यकाल होता है. आप उन्हें एनवायरनमेंटल लॉ या कमर्शियल लॉ सीखने की इजाजत नहीं देते.' सिंघवी ने कहा कि कोई एक साइज सबके लिए फिट नहीं होता. सीजेआई ने सिंघवी से कहा कि पहले हाई कोर्ट जाएं फिर सुप्रीम कोर्ट आएं.
बेंच ने कहा कि उसे अपने बकाए से निपटना है और पूरी कोशिश हाई कोर्ट का हौसला तोड़ने की है और यह हाई कोर्ट को कमजोर करने की एक सोची-समझी चाल है. बेंच ने कहा कि वह सिर्फ शॉर्टकट तरीके पर इसलिए एतराज कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला सोशल मीडिया में आएगा और कहा, 'हाईकोर्ट का सम्मान करें, सिस्टम पर भरोसा रखें.'
सिंघवी ने कहा कि याचिकाकर्ता को असम हाईकोर्ट के अलावा किसी दूसरे हाईकोर्ट में जाने की इजाजत दी जाए. सीजेआई जो इस बात से नाराज दिखे, ने कहा, 'यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं इसे पूरी तरह से खारिज करता हूँ.' बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट का हौसला कम नहीं किया जा सकता और यह फोरम शॉपिंग के अलावा कुछ नहीं है क्योंकि कुछ लिटिगेंट्स सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. सीनियर एडवोकेट सी यू सिंह और एडवोकेट निजाम पाशा भी पिटीशनर्स की तरफ से बेंच के सामने पेश हुए.
विस्तृत दलीलें सुनने के बाद बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा, 'इन सभी मामलों पर अधिकार वाले हाईकोर्ट असरदार तरीके से फैसला सुना सकते हैं. हमें यहां इस पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता, और इसलिए हम याचिकाकर्चा को अधिकार वाले हाईकोर्ट में भेजते हैं. हम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से जल्दी सुनवाई करने की रिक्वेस्ट करते हैं.' सुप्रीम कोर्ट असम के सीएम के खिलाफ एक खास कम्युनिटी के खिलाफ कमेंट को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था.
बैकग्राउंड
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि पिटीशनर सुप्रीम कोर्ट से तुरंत दखल देने की मांग करता है ताकि रेस्पोंडेंट नंबर 4 हिमंत बिस्वा सरमा जो अभी असम राज्य के मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर हैं, के लगातार दिए जा रहे हेट स्पीच के पैटर्न पर संज्ञान लिया जा सके.
याचिका में जोर देकर कहा गया है कि भाषणों में असम में रहने वाले मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया, डराया गया और उनके खिलाफ दुश्मनी और खुली हिंसा भड़काई गई है. याचिका में कहा गया है कि सरमा ने कई मौकों पर राज्य के अंदर और बाहर भी पब्लिक में भाषण और बयान दिए हैं, जिन्हें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर फैलाया गया.
याचिका में कहा गया, 'कुल मिलाकर देखें तो ये बयान साफ तौर पर हेट स्पीच लगते हैं क्योंकि ये एक माइनॉरिटी को नीचा दिखाते हैं, गलत और बदनाम करने वाली सोच फैलाते हैं, सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट के लिए उकसाते हैं, और उस कम्युनिटी के खिलाफ बहिष्कार की शर्तों को प्रोत्साहित करना और हिंसा के हालात को बढ़ावा देते हैं.'
याचिका में कहा गया, 'हाल ही में—और शायद इस याचिका में बताए गए पैटर्न का सबसे साफ और परेशान करने वाला उदाहरण—7 फरवरी, 2026 को असम बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल एक्स (पहले ट्विटर) से एक वीडियो पब्लिक डोमेन में फैलाया गया. इसमें रेस्पोंडेंट नंबर 4 को हथियार से गोली चलाते हुए दिखाया गया है, जिसमें हथियार के क्रॉसहेयर के अंदर खड़े खास समुदाय के लोगों का एक एनिमेटेड इमेज है. इसके बाद उनकी तस्वीर में उन्हें एक के बाद एक गोलियों से घायल दिखाया गया है.'
स्क्रीनशॉट अटैच करते हुए याचिका में कहा गया कि वीडियो के साथ और कुछ हिस्सों में, 'पॉइंट ब्लैंक शॉट' और 'नो मर्सी' जैसे टेक्स्ट वाले वाक्य भी हैं. याचिका में कहा गया है कि जब इसे इसके आस-पास के फैक्ट और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, तो इस मटीरियल में शामिल कुल सिंबॉलिक और विज़ुअल बातें माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ दुश्मनी, एक्सक्लूजन और डराने-धमकाने के माहौल को मजबूत करने और बढ़ाने का काम करती हैं.