अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में बच्चों का ब्रेनवॉश करने संबंधी याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार
याचिका में तर्क दिया गया कि हजारों गैर-पंजीकृत संस्थान धार्मिक शिक्षा देने की आड़ में भोले-भाले बच्चों को कट्टरपंथी बना रहे हैं.
By Sumit Saxena
Published : August 11, 2026 at 8:15 AM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इस याचिका में 14 साल तक की उम्र के बच्चों को सेक्युलर शिक्षा और/या धार्मिक शिक्षा देने वाले सभी संस्थानों के रजिस्ट्रेशन, मान्यता, देखरेख और निगरानी के लिए कदम उठाने की मांग की गई थी.
वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच के सामने सुनवाई हुई. उपाध्याय ने बेंच के सामने दलील दी कि धार्मिक शिक्षा देना अप्रत्यक्ष रूप से धर्म का प्रचार-प्रसार है. इस पर बेंच ने कहा, 'आप लगातार रिट याचिकाएं दायर नहीं कर सकते.'
यह भांपते हुए कि बेंच इस मामले पर सुनवाई करने की इच्छुक नहीं है, उपाध्याय ने अपनी याचिका वापस ले ली. बेंच ने कहा, 'याचिकाकर्ता अपनी याचिका वापस लेना चाहता है और उचित मंच पर अपना उपाय तलाशना चाहता है.'
याचिका में कहा गया है कि अभी अर्ध-धार्मिक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अनुच्छेद 30 के दायरे में आते हैं, जो कि गलत व्याख्या है. इसमें तर्क दिया गया है कि हजारों गैर-पंजीकृत संस्थान धार्मिक शिक्षा देने की आड़ में भोले-भाले बच्चों को कट्टरपंथी बना रहे हैं, क्योंकि राज्य की ओर से उन पर कोई निगरानी नहीं रखी जाती है.
याचिका में कहा गया है कि इसके न केवल आंतरिक सुरक्षा, बल्कि भाईचारे, एकता और राष्ट्रीय अखंडता पर भी गंभीर असर पड़ सकते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर छोटे बच्चों का आसानी से ब्रेनवॉश किया जा सकता है.
याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि अनुच्छेद 30, जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 19(1)(g) [व्यापार और पेशा करने की स्वतंत्रता] को ही खास तौर पर दोहराता है और अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत नागरिकों को मिले अधिकारों के अलावा कोई अतिरिक्त अधिकार, लाभ या विशेषाधिकार नहीं देता है.