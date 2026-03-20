सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक के सीएम के इशारे पर धमकी देने का आरोप लगाने वाली महिला की याचिका पर सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के कहने पर धमकी देने का आरोप लगाने वाली महिला की याचिका खारिज कर दी.
By Sumit Saxena
Published : March 20, 2026 at 4:21 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महिला की अर्जी पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कहने पर उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के इरादे से उन्हें धमकाया जा रहा है.
यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने बेंच के सामने दलील दी कि लगातार मिल रही धमकियों की वजह से उन्हें कर्नाटक से दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा.
बेंच ने पूछा, “कर्नाटक के मुख्यमंत्री दिल्ली में आपके पीछे लोग भेज रहे हैं?” वकील ने जवाब दिया कि धमकियां दिल्ली में नहीं बल्कि कर्नाटक में थीं और याचिकाकर्ता राज्य वापस जाना चाहता है और आवासीय संपत्ति में रहना भी चाहता है.
बेंच को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और अपने पक्ष में कोर्ट ऑर्डर हासिल कर लिया है. वकील ने जोर देकर कहा कि इसके बावजूद, धमकियां अभी भी जारी हैं.
बेंच के सामने यह कहा गया कि जनवरी में एक घटना हुई, जिसमें उनके घर पर पत्थर फेंके गए, गुंडे घर में घुस आए और उनकी प्रॉपर्टी में तोड़फोड़, तोड़-फोड़ और लूटपाट की.
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि वे उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं. लेकिन, बेंच इन बातों से सहमत नहीं थी और उसने कहा कि याचिकाकर्ता का खुद का राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है. बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि वह कोर्ट के अंदर एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है.
बेंच ने साफ कर दिया कि वह इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है. बेंच ने केस को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया, और याचिकाकर्ता के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट में जाने का रास्ता खुला छोड़ दिया.
याचिकाकर्ता के वकील ने बेंच से कर्नाटक में प्रवेश करने पर उसकी सुरक्षा पक्का करने के लिए निर्देश जारी करने की अपील की. बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि याचिका को ई-फाइल करने का विकल्प मौजूद है.
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