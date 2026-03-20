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सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक के सीएम के इशारे पर धमकी देने का आरोप लगाने वाली महिला की याचिका पर सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महिला की अर्जी पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कहने पर उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के इरादे से उन्हें धमकाया जा रहा है.

यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने बेंच के सामने दलील दी कि लगातार मिल रही धमकियों की वजह से उन्हें कर्नाटक से दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा.

बेंच ने पूछा, “कर्नाटक के मुख्यमंत्री दिल्ली में आपके पीछे लोग भेज रहे हैं?” वकील ने जवाब दिया कि धमकियां दिल्ली में नहीं बल्कि कर्नाटक में थीं और याचिकाकर्ता राज्य वापस जाना चाहता है और आवासीय संपत्ति में रहना भी चाहता है.

बेंच को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और अपने पक्ष में कोर्ट ऑर्डर हासिल कर लिया है. वकील ने जोर देकर कहा कि इसके बावजूद, धमकियां अभी भी जारी हैं.

बेंच के सामने यह कहा गया कि जनवरी में एक घटना हुई, जिसमें उनके घर पर पत्थर फेंके गए, गुंडे घर में घुस आए और उनकी प्रॉपर्टी में तोड़फोड़, तोड़-फोड़ और लूटपाट की.