SC ने 2027 की जनगणना में जाति गणना प्रक्रिया को लेकर याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने जनगणना में नागरिकों के जाति डेटा को रिकॉर्ड करने और प्रक्रिया पर सवाल उठाने याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
author img

By Sumit Saxena

Published : February 2, 2026 at 2:02 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2027 की आम जनगणना में नागरिकों के जाति डेटा को रिकॉर्ड करने, क्लासिफाई करने और वर्गीकृत करने के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया.

यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुक्ता गुप्ता ने पैरवी की. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना कमिश्नर के ऑफिस से कहा कि वे इस मुद्दे के संबंध में याचिकाकर्ता आकाश गोयल, जो एक शिक्षाविद हैं, के सुझावों पर विचार करें.

याचिकाकर्ता ने कहा कि नागरिकों की जाति की जानकारी रिकॉर्ड करने, क्लासिफाई करने और वेरिफाई करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी प्रश्नावली कार्यक्षेत्र में रखा जाना चाहिए. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जनगणना संचालन निदेशालय ने नागरिकों की जाति की पहचान रिकॉर्ड करने के मानदंड का खुलासा नहीं किया है, "यह मानने के बावजूद कि इस बार जाति की गिनती अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां से आगे बढ़ गई है."

बेंच ने कहा कि जाति के डेटा की पहचान करने के लिए कोई पहले से तय डेटा नहीं है. बेंच ने कहा, "जनगणना का काम जनगणना एक्ट, 1958 और उसके तहत बने 1990 के नियमों के तहत रेगुलेट होता है, जो जवाब देने वाले अधिकारियों को जनगणना के काम की खासियत और तरीके तय करने का अधिकार देता है."

"हमें इस बात पर शक करने की कोई वजह नहीं है कि प्रतिवादी प्राधिकरण ने डोमेन विशेषज्ञ की मदद से एक मज़बूत सिस्टम बनाया होगा ताकि याचिकाकर्ता और कई एक जैसी सोच वाले लोगों की किसी भी गलती को खारिज किया जा सके."

सीजेआई ने कहा, "हमें लगता है कि याचिकाकर्ता ने जनगणना कार्य के रजिस्ट्रार जनरल को प्रतिनिधित्व देकर कुछ ज़रूरी मुद्दे भी उठाए हैं." सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से लीगल नोटिस और याचिका में दिए गए सुझावों पर विचार करने को कहा और जनहित याचिका का निपटारा कर दिया.

2027 की जनगणना, जो आधिकारिक 16वीं नेशनल जनगणना है, 1931 के बाद पहली बार होगी जिसमें पूरी जाति की गिनती शामिल होगी और यह देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी.

