SC का तेलंगाना के वकील की याचिका स्वीकार करने से इनकार, राज्य बार काउंसिल चुनाव लड़ने से रोक दिया गया

सुप्रीम कोर्ट तेलंगाना हाई कोर्ट के जाने-माने वकील रापोलू भास्कर की याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By Sumit Saxena

Published : January 9, 2026 at 3:37 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलंगाना के एक वकील की अर्जी को मानने से इनकार कर दिया, जिन्हें लंबित आपराधिक शिकायतों की वजह से आने वाले स्टेट बार काउंसिल चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है.

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और न्यायाधीश विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. बेंच तेलंगाना हाई कोर्ट के जाने-माने वकील रापोलू भास्कर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्टेट बार काउंसिल में एक वकील को अयोग्य ठहराने के नियमों को चुनौती दी गई थी.

सुनवाई के दौरान, भास्कर की तरफ से एक वकील ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें किसी भी मामले में न तो दोषी ठहराया गया और न ही सजा दी गई और वकील ने कहा कि उन्होंने अब तक एक वकील के तौर पर अपने करियर में लगभग 22,000 केस फाइल किए हैं.

वरिष्ठ वकील और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि स्टेट बार काउंसिल के चुने हुए सदस्य वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामले का फैसला करके एक अर्ध-न्यायिक काम भी करते हैं.

बेंच ने कहा कि अगर बार बॉडीज कुछ व्यावसायिक मानकों को बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं, तो उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका जाना चाहिए. बेंच ने कहा, "वकीलों के लिए नैतिक मूल्यों का स्टैंडर्ड ऊंचा होता है."

पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि जब कोई दागी व्यक्ति आम चुनाव लड़ रहा होता है तो वकील अक्सर अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं. भास्कर के वकील ने जोर देकर कहा कि उन्हें तीसरे पक्ष द्वारा दर्ज की गई दो शिकायतों के आधार पर चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाना चाहिए.

सीजेआई ने कहा कि अगर वकील अपनी अर्जी पर फैसला करने की दलील पर अड़े रहते हैं तो बेंच कुछ ऑर्डर पास करेगी. यह महसूस करते हुए कि बेंच अर्जी पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है, वकील ने केस वापस लेने का फैसला किया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तेलंगाना में स्टेट बार काउंसिल के चुनाव 31 जनवरी तक पूरे होने हैं.

