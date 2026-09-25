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हिंदी को SC की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए समिति गठित करने संबंधी याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी को अपनी आधिकारिक अदालती भाषाओं में से एक के रूप में इस्तेमाल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : September 25, 2026 at 4:03 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से एक आयोग बनाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक भाषा के तौर पर हिंदी के इस्तेमाल की जांच करने और उस पर सिफारिशें देने के लिए आयोग बनाने की मांग की गई थी.

यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ के सामने आया.

याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से आग्रह किया कि वे केंद्र को निर्देश दें कि वह सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक भाषा के तौर पर हिंदी के इस्तेमाल के बारे में सुझाव देने के लिए एक आयोग का गठन करे. वकील ने कहा कि कुछ संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर राहत मांगी गई थी.

पीठ ने कहा कि भाषा से जुड़े सुधारों पर पहले से ही प्रशासनिक स्तर पर विचार किया जा रहा है और उन्हें न्यायिक आदेशों के जरिए लागू नहीं किया जा सकता. पीठ ने कहा, "हम अब सभी रिपोर्ट का हिंदी में संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं. हम अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से शुरुआत करेंगे. हम संस्कृति को बनाए रखेंगे. हम अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का भी सम्मान करेंगे."

पीठ ने कहा कि ऐसे बदलाव न्यायिक आदेशों के जरिए नहीं लाए जा सकते. पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से मौखिक रूप से कहा कि ये चीजें सुधारों के तहत धीरे-धीरे और चरणबद्ध तरीके से होती हैं, न कि अदालत के आदेशों से.

वकील ने अदालत से कम से कम एक आयोग के गठन का निर्देश देने का आग्रह किया. पीठ ने कहा कि मांगी गई राहत के लिए असल में संविधान संशोधन की जरूरत होगी.

पीठ ने कहा, "आप संवैधानिक संशोधन की मांग कर रहे हैं. अदालत ऐसा कैसे कर सकती है?" ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा की ओर से दायर जनहित याचिका (PIL) में केंद्र सरकार से यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक भाषा के तौर पर हिंदी के इस्तेमाल के बारे में सुझाव देने के लिए एक आयोग का गठन करे.

ये भी पढ़ें- ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, SIR में कथित गड़बड़ी को लेकर SIT जांच की मांग

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SUPREME COURT ON HINDI LANGUAGE

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