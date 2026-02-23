तिरुमला लड्डू विवाद: आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

ETV Bharat / bharat

Published : February 23, 2026 at 2:28 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसमें तिरुमला लड्डू विवाद पर एसआईटी की जांच रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए एक सदस्यीय कमेटी बनाने के आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी.

भारत के मुख्य न्यायाधीश(CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने कहा, "ऐसी प्रशासनिक जांच को उन आपराधिक कार्रवाई के साथ ओवरलैपिंग नहीं कहा जा सकता, जिसके कारण चार्जशीट और पूरक चार्जशीट जारी की गई."

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि SIT ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अपनी अंतिम रिपोर्ट फाइल कर दी है.

आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि याचिकाकर्ता गलत इरादे से कोर्ट आए हैं और विभागीय कार्रवाई को रोकना चाहते हैं.

पीठ स्वामी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस विवाद पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयानों की भी आलोचना की गई थी.

पीठ ने कहा कि इसमें कोई हितों का टकराव या ओवरलैपिंग नहीं है और जांच या पूछताछ का दायरा अच्छी तरह से निर्धारित किया गया है, जिससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता की आशंका का कोई ठोस आधार नहीं है. पीठ ने कहा, "दोनों प्रक्रियाओं को कानून के अनुसार सख्ती से जारी रहने दें."

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि राज्य सरकार का यह कदम SIT के अधिकार को कमजोर करता है, जिसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) द्वारा बांटे गए लड्डुओं से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच के लिए बनाया था.

पीठ के समक्ष यह दलील दी गई कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को समय से पहले बयान देने के लिए फटकार लगाई थी, जबकि मामले की जांच चल रही थी.

मेहता ने कहा कि सीबीआई मैनुअल के अनुसार, अगर जांच के दौरान ऐसी प्रशासनिक कमियां पाई जाती हैं जो आपराधिक मामले से जुड़ी नहीं हैं, तो इसकी जानकारी राज्य सरकार को दी जानी चाहिए. मेहता ने कहा कि SIT को कुछ प्रशासनिक कमियां मिली हैं और राज्य की कमेटी उनकी जांच कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIT जांच पूरी हो चुकी है, और राज्य की प्रशासनिक जांच से कोई ओवरलैपिंग असर नहीं पड़ेगा.

