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सोशल मीडिया से राष्ट्रविरोधी सामग्री हटाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट का याचिका पर विचार करने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर राष्ट्र-विरोधी सामग्री की पहचान करने, हटाने और उसे रोकने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.

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सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : September 23, 2026 at 2:25 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश विरोधी नारों और भाषणों से संबंधित सामग्री (कंटेट) और मीम्स की पहचान करने, हटाने और ब्लॉक करने के लिए केंद्र और सोशल मीडिया प्लेटफार्म (मंच) को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच के समक्ष आया. बेंच के समक्ष अहमदाबाद स्थित याचिकाकर्ता हितेंद्र कुमार परसोत्तमभाई गढ़िया की ओर से वकील बरुण सिन्हा पेश हुए.

बेंच सिन्हा की दलीलों से सहमत नहीं थी. पीठ ने इस याचिका को सोशल मीडिया सामग्री से संबंधित किसी अन्य लंबित याचिका के साथ जोड़ने से भी इनकार कर दिया. बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे अपने वैकल्पिक उपाय अपना सकते हैं.'

याचिका में तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ राष्ट्रविरोधी नारों और भाषणों, बयानों के एक्स कॉर्प, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि सहित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रदर्शन और प्रसार से व्यथित होकर तत्काल रिट याचिका दायर की. याचिका में कहा गया है कि फर्जी खबरों और उत्तेजक बयानों और भाषणों के प्रसार से सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर खतरा पैदा हो गया है. इस कारण से देश में व्यवधान और अशांति पैदा हो रही है.

याचिका में कहा गया है, "एक्स कॉर्प, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रकाशित सोशल मीडिया पोस्ट को ब्लॉक करने या हटाने के लिए उत्तरदाताओं को आदेश देने के लिए एक परमादेश जारी किया जाए. ऐसे पोस्ट में सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय अखंडता और न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ आम जनता को उकसाने और एक बेखबर भीड़ के माध्यम से संवैधानिक पदाधिकारियों के अधिकार को कमजोर करने की प्रवृत्ति होती है."

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राष्ट्रविरोधी सामग्री हटाने की मांग
सोशल मीडिया कंटेट पर सुप्रीम कोर्ट
सोशल मीडिया सामग्री संबंधी याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
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