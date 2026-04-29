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सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर नई गाइडलाइंस बनाने से इनकार किया, कहा, मौजूदा आपराधिक कानून ढांचा काफी है

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश भर में हेट स्पीच (द्वेषपूर्ण भाषण) पर रोक लगाने के लिए कोई और निर्देश जारी करने या नई गाइडलाइन बनाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा आपराधिक कानून ढांचा (क्रिमिनल लॉ फ्रेमवर्क) ऐसे अपराधों से निपटने के लिए काफी है.

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने सांप्रदायिक हेट स्पीच के खिलाफ और न्यायिक दखल की मांग करने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया. इन याचिकाओं में कथित 'कोरोना जिहाद' कैंपेन, 'यूपीएससी जिहाद' ब्रॉडकास्ट और अलग-अलग धार्मिक सभाओं में दिए गए भड़काऊ भाषणों जैसी घटनाओं से जुड़े मामले शामिल हैं.

जस्टिस नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि आपराधिक अपराध बनाना और सजा तय करना पूरी तरह से कानूनी दायरे में आता है, और संवैधानिक अदालतें संसद या राज्य विधानसभाओं को नए कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हालांकि संवैधानिक अदालतें कानून का मतलब निकाल सकती हैं और बुनियादी अधिकारों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकती हैं, लेकिन वे कानून नहीं बना सकतीं या कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं."

बेंच ने यह भी कहा कि, कोर्ट ज्यादा से ज्यादा सुधार की जरूरत की ओर ध्यान खींच सकती हैं, जबकि कानून बनाने का फैसला संसद और राज्य विधानसभाओं के पास ही रहता है. इस तर्क को खारिज करते हुए कि मौजूदा कानूनों के तहत हेट स्पीच पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है, जस्टिस नाथ की बेंच ने कहा कि इंडियन पीनल कोड समेत जरूरी आपराधिक कानून (क्रिमिनल लॉ) के तहत प्रावधान, दुश्मनी बढ़ाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले कामों को ठीक से कवर करते हैं.

बेंच ने कहा, इसलिए यह फील्ड खाली नहीं है. साथ ही अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि असली चिंता किसी कानूनी कमी के बजाय इसे असरदार तरीके से लागू करने में है. दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत पहले से मौजूद उपायों को लिस्ट करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि किसी संज्ञेय अपराध (कॉग्निजेबल अपराध) का पता चलने पर एफआईआर दर्ज करना जरूरी है.

कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज करने में नाकाम रहती है, वहां पीड़ित व्यक्ति सेक्शन 154(3) CrPC या सेक्शन 173(4) BNSS के तहत पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकते हैं, और उसके बाद सेक्शन 156(3) CrPC या सेक्शन 175 BNSS के तहत अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के सामने मदद मांग सकते हैं, या निजी शिकायत के जरिए आगे बढ़ सकते हैं.