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यूपी पुलिस ने आरोपी को मौके से पकड़ा, FIR 'अज्ञात' के खिलाफ दर्ज की, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छेड़छाड़ के एक मामले में जांच को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस से कई तीखे सवाल किए और मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार करने के बावजूद "अज्ञात व्यक्ति" के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए उसकी आलोचना की. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा, "लकीर पर चलना एक बात है, लेकिन पूरी तरह झुक जाना दूसरी बात है..."

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में छेड़छाड़ के एक मामले में एक आरोपी की अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. यूपी पुलिस के प्रति अपनी नाराजगी जताते हुए, पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि इसे भंग किया जा सकता है और सभी जांच CBI को सौंपी जा सकती हैं. पीठ ने यह भी कहा, "लकीर पर चलना एक बात है, लेकिन पूरी तरह झुक जाना दूसरी बात है. और इस तरह की लीपापोती? जितना कम कहें उतना अच्छा..." साथ ही पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख पर थाना प्रभारी (SHO) को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया. पीठ ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा, "हर चीज में आपका एक एजेंडा होता है. अगर आप इन मामलों में इस तरह आगे बढ़ेंगे, तो लोग आप पर भरोसा कैसे करेंगे?" पीठ ने कहा, "यह बेहतर होगा कि हम CBI से कहें कि वह कदम बढ़ाए और यूपी पुलिस की सारी जांच अपने हाथ में ले ले..." पीठ ने यह भी कहा कि वह यूपी पुलिस को भंग भी कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यह बकवास किसी न किसी मोड़ पर बंद होनी चाहिए..." याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पुलिस ने एक 'अज्ञात' मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ FIR दर्ज की, जबकि संदिग्ध को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था.