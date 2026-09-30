यूपी पुलिस ने आरोपी को मौके से पकड़ा, FIR 'अज्ञात' के खिलाफ दर्ज की, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह यूपी पुलिस को भंग भी कर सकता है और सारी जांच सीबीआई को सौंप सकता है.
By Sumit Saxena
Published : September 30, 2026 at 7:32 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छेड़छाड़ के एक मामले में जांच को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस से कई तीखे सवाल किए और मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार करने के बावजूद "अज्ञात व्यक्ति" के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए उसकी आलोचना की. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा, "लकीर पर चलना एक बात है, लेकिन पूरी तरह झुक जाना दूसरी बात है..."
जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में छेड़छाड़ के एक मामले में एक आरोपी की अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
यूपी पुलिस के प्रति अपनी नाराजगी जताते हुए, पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि इसे भंग किया जा सकता है और सभी जांच CBI को सौंपी जा सकती हैं. पीठ ने यह भी कहा, "लकीर पर चलना एक बात है, लेकिन पूरी तरह झुक जाना दूसरी बात है. और इस तरह की लीपापोती? जितना कम कहें उतना अच्छा..."
साथ ही पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख पर थाना प्रभारी (SHO) को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.
पीठ ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा, "हर चीज में आपका एक एजेंडा होता है. अगर आप इन मामलों में इस तरह आगे बढ़ेंगे, तो लोग आप पर भरोसा कैसे करेंगे?"
पीठ ने कहा, "यह बेहतर होगा कि हम CBI से कहें कि वह कदम बढ़ाए और यूपी पुलिस की सारी जांच अपने हाथ में ले ले..."
पीठ ने यह भी कहा कि वह यूपी पुलिस को भंग भी कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यह बकवास किसी न किसी मोड़ पर बंद होनी चाहिए..."
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पुलिस ने एक 'अज्ञात' मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ FIR दर्ज की, जबकि संदिग्ध को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से कहा, "अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी? अगर उस व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ा गया था, तो आपने अज्ञात क्यों लिखा?"
पीठ ने टिप्पणी की, "अगर अज्ञात मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही पकड़ा गया था, तो आपने उसके खिलाफ FIR क्यों दर्ज की? लोग पुलिस पर कैसे भरोसा करेंगे?"
पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण!
याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण थी और आरोपी को बाद में क्लीन चिट मिल गई.
पीठ को बताया गया कि जब विचाराधीन मोटरसाइकिल को जब्त किया गया था, तब उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी, लेकिन जांच के दौरान रहस्यमय तरीके से उसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया."
राज्य पुलिस से पूछताछ जारी रखते हुए पीठ ने कहा, "आप मौके पर ही आरोपी को पकड़ लेते हैं, लेकिन FIR में उसका नाम नहीं लिखना चाहते. शायद समीकरण बैठने पर आप नाम बदल सकें और अपनी पसंद का कोई नाम शामिल कर सकें..."
पीठ ने पूछा, "आपने अलग-अलग एफआईआर में आरोपियों की एक सूची बनाकर रखी होगी; जिसके खिलाफ कम FIR दर्ज हैं, आप उसका नाम शामिल कर सकते हैं. क्या आपके यहां इसी तरह काम होता है?"
दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने यूपी पुलिस को एक नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह स्पष्ट करने को कहा गया कि FIR में आरोपी का नाम क्यों शामिल नहीं किया गया था.
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