ETV Bharat / bharat

क्रिकेट संस्थाओं में पूर्व क्रिकेटर होने चाहिए, ऐसे लोगों को क्यों लाया जाए जिन्हें खेल के बारे में पता नहीं है: SC

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गैर-विशेषज्ञों द्वारा खेल संस्थाओं के मैनेजमेंट पर नाराजगी जाहिर की, और कहा कि क्रिकेट एसोसिएशन की कमान रिटायर्ड क्रिकेटरों के हाथ में होनी चाहिए, न कि उन लोगों के हाथ में जो यह भी नहीं जानते कि बैट कैसे पकड़ते हैं. यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया, जिनमें एमसीए और एनसीपी -एसपी विधायक रोहित पवार शामिल थे. बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसने 'भाई-भतीजावाद और पक्षपात' के आरोपों के कारण महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के चुनावों पर रोक लगा दी थी. ये मूल रूप से 6 जनवरी को होने वाले थे. बेंच हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. सीजेआई ने कहा कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन एथलीटों की वजह से होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से नहीं. क्रिकेट (अधिकारियों) की वजह से नहीं है, यह क्रिकेटरों की वजह से है. हॉकी एसोसिएशन हॉकी खिलाड़ियों की वजह से जाना जाता है. कम से कम उन्हें इतना सम्मान तो दिया जाना चाहिए,' उन्होंने आगे कहा. बेंच ने महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की मेंबरशिप में अचानक हुई बढ़ोतरी पर सवाल उठाया और रिकॉर्ड्स की ओर इशारा करते हुए कहा कि 1986 और 2023 के बीच एसोसिएशन के 164 सदस्य थे, लेकिन उसके तुरंत बाद नए सदस्यों की भारी संख्या में बढ़ोतरी हुई.