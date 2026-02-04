ETV Bharat / bharat

क्रिकेट संस्थाओं में पूर्व क्रिकेटर होने चाहिए, ऐसे लोगों को क्यों लाया जाए जिन्हें खेल के बारे में पता नहीं है: SC

सीजेआई ने कहा कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन एथलीटों की वजह से होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से नहीं.

प्रतीकात्मक फोटो (ANI)
By Sumit Saxena

Published : February 4, 2026 at 10:55 AM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गैर-विशेषज्ञों द्वारा खेल संस्थाओं के मैनेजमेंट पर नाराजगी जाहिर की, और कहा कि क्रिकेट एसोसिएशन की कमान रिटायर्ड क्रिकेटरों के हाथ में होनी चाहिए, न कि उन लोगों के हाथ में जो यह भी नहीं जानते कि बैट कैसे पकड़ते हैं.

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया, जिनमें एमसीए और एनसीपी -एसपी विधायक रोहित पवार शामिल थे.

बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसने 'भाई-भतीजावाद और पक्षपात' के आरोपों के कारण महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के चुनावों पर रोक लगा दी थी. ये मूल रूप से 6 जनवरी को होने वाले थे. बेंच हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

सीजेआई ने कहा कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन एथलीटों की वजह से होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से नहीं. क्रिकेट (अधिकारियों) की वजह से नहीं है, यह क्रिकेटरों की वजह से है. हॉकी एसोसिएशन हॉकी खिलाड़ियों की वजह से जाना जाता है. कम से कम उन्हें इतना सम्मान तो दिया जाना चाहिए,' उन्होंने आगे कहा.

बेंच ने महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की मेंबरशिप में अचानक हुई बढ़ोतरी पर सवाल उठाया और रिकॉर्ड्स की ओर इशारा करते हुए कहा कि 1986 और 2023 के बीच एसोसिएशन के 164 सदस्य थे, लेकिन उसके तुरंत बाद नए सदस्यों की भारी संख्या में बढ़ोतरी हुई.

सीजेआई ने पूछा, '1986 से 2023 तक आपके पास 164 सदस्य थे और 2023 के बाद आपने बंपर ड्रॉ निकाला?' सिंघवी ने कहा कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस प्रक्रिया की देखरेख की थी और 48 सदस्यों को रिजेक्ट करते हुए दूसरों को शामिल किया था.

बेंच के सामने यह दलील दी गई कि चैरिटी कमिश्नर ने कैबिनेट से सलाह लिए बिना एक एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया था. सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि अगर एसोसिएशन अपनी मेंबरशिप 300 तक बढ़ाना चाहता है, तो वे स्लॉट जाने-माने, रिटायर्ड इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए रिजर्व होने चाहिए. सीजेआई ने कहा कि देश में बेहतरीन क्रिकेटर है और जो रिटायर हो चुके हैं, वे भी अपने समय के सबसे अच्छे खिलाड़ी थे.

सीजेआई ने कहा, 'आप किसे ला रहे हैं? जो लोग खेल के बारे में जानते भी नहीं हैं... जिन्हें बल्ला पकड़ना भी नहीं आता. जो कुछ हो रहा है, उस पर हमें अपनी भावनाएं ज्यादा जाहिर करने पर मजबूर न करें.' सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिकाएं वापस लेने की इजाजत दे दी और उन्हें सभी दलीलें बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने रखने का निर्देश दिया, जो बुधवार को इस मामले की सुनवाई करने वाला है.

यह कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई जब पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बीजेपी नेता केदार जाधव बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे. जाधव ने आरोप लगाया कि करीब 401 सदस्यों को अचानक जोड़कर वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है. जाधव की याचिका के अनुसार नए शामिल किए गए लोगों में से कई एनसीपी-एसपी विधायक रोहित पवार के करीबी रिश्तेदार या बिजनेस पार्टनर हैं.

