ETV Bharat / bharat

'मजिस्ट्रेट ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है ?', सीजेपी प्रदर्शनकारी को नोटिस भेजे जाने पर भड़के मुख्य न्यायाधीश

कोर्ट ने कहा, हमने तो पहले ही निर्देश दे रखा है कि कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी.

SC
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : September 9, 2026 at 1:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट से उस छात्र को नोटिस जारी करने के मामले में स्पष्टीकरण मांगेगा, जिसने कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) की अगुवाई में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में कथित तौर पर हिस्सा लिया था.

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने पूछा कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट ऐसा नोटिस कैसे जारी कर सकते हैं, जबकि शीर्ष अदालत पहले ही निर्देश दे चुकी है कि छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

सीजेआई सूर्यकांत की अगुआई वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष एक वकील ने इस मामले का उल्लेख किया. वकील ने कहा कि छात्रों पर ‘‘प्रयोग’’ किया जा रहा है और यह नोटिस भी उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत था. हालांकि, नोटिस बाद में वापस ले लिया गया.

सीजेआई ने कहा, ‘‘आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. हमारे युवाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई सवाल ही नहीं है. हमने स्पष्ट आदेश पारित किया है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमें हैरानी है कि मजिस्ट्रेट नोटिस कैसे जारी कर सकते हैं, जबकि हमने पहले ही किसी भी छात्र के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है. यह बिल्कुल स्पष्ट आदेश था.’’

प्रधान न्यायाधीश ने वकील से मामले के तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखने को कहा. उन्होंने कहा, ‘‘हम स्पष्टीकरण मांगेंगे. उन्हें बताने दीजिए कि ऐसा क्यों किया गया.’’

पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे.

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया था कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) के एक छात्र को दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉजपा की अगुवाई में हुए प्रदर्शन में कथित तौर पर शामिल होने के मामले में ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किया था. नोटिस में शांति बनाए रखने के लिए छात्र से पांच लाख रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा गया था. हालांकि, बाद में यह आदेश वापस ले लिया गया.

छात्र अक्षत त्रिपाठी ने हालांकि आरोपों से इनकार किया और कहा कि उसने प्रदर्शन में शांतिपूर्वक हिस्सा लिया था तथा उस समय वह विश्वविद्यालय की कक्षाओं में शामिल नहीं हो रहा था. यह नोटिस चार सितंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 130 के तहत जारी किया गया था.

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाने आए युवा प्रदर्शनकारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उसने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोनों पक्षों के बीच पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने का उचित मामला पाया.

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच हुए विरोध प्रदर्शन की घटना के संबंध में कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, सिवाय उन मामलों के जिनमें नीचे अनुमति दी गई है.”

पीठ ने अपने आदेश में कहा, “सद्भावना के प्रतीक के रूप में और यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित एफआईआर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले युवा छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न करें, और इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि केवल विरोध प्रदर्शन में भाग लेना दंड संहिता के तहत अपराध नहीं है, केंद्र सरकार और आवेदक राज्यों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की गई उपरोक्त एफआईआर पर आगे कार्रवाई न करने का सचेत निर्णय लिया है.”

ये भी पढ़ें : कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में 5 सितंबर का मार्च वापस लिया, सुप्रीम कोर्ट में छात्र प्रदर्शन से जुड़ी सभी FIR रद्द

TAGGED:

नोएडा मजिस्ट्रेट को नोटिस कोर्ट
सीजेपी प्रदर्शनकारी को नोटिस
छात्र के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई
SC TO NOIDA MAGISTRATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.