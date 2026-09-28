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सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे तीन नए जज, कॉलेजियम ने इनके नामों की सिफारिश की

जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नति की सिफारिश की गई है.

SC Collegium recommends 3 chief justices for elevation as judges to Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे तीन नए जज, कॉलेजियम ने तीन नामों की सिफारिश की (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : September 28, 2026 at 8:56 PM IST

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नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में पदोन्नति के लिए तीन उच्च न्यायालयों के चीफ जस्टिस के नामों की सिफारिश की. इनमें गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीके उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह शामिल हैं.

अभी सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं, जबकि जजों की स्वीकृति संख्या 38 है.

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर, 2026 को हुई अपनी बैठक में नीचे दिए गए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है: जस्टिस सुनीता अग्रवाल, चीफ जस्टिस, गुजरात उच्च न्यायालय (मूल उच्च न्यायालय: इलाहाबाद), जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, चीफ जस्टिस, दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल उच्च न्यायालय: इलाहाबाद), जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, चीफ जस्टिस, तेलंगाना उच्च न्यायालय (मूल उच्च न्यायालय: झारखंड).

जस्टिस अग्रवाल, जो पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जज थीं, जुलाई 2023 से गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं.

दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने वाले जस्टिस सिंह ने 1990 से 2000 तक पटना हाई कोर्ट में और फिर 2012 में जज बनने तक झारखंड हाई कोर्ट में वकालत की थी. वह 20 दिसंबर, 2022 से 19 फरवरी, 2023 तक हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे. फिर उन्हें त्रिपुरा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, जहां उन्होंने 17 अप्रैल, 2023 को शपथ ली. बाद में, उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उन्होंने 19 जुलाई, 2025 को चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी.

जस्टिस उपाध्याय को बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था. फिर उन्हें जनवरी 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया.

यह भी पढ़ें- SC कॉलेजियम का बड़ा फैसला, जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान HC का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश

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