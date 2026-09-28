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सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे तीन नए जज, कॉलेजियम ने इनके नामों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे तीन नए जज, कॉलेजियम ने तीन नामों की सिफारिश की ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में पदोन्नति के लिए तीन उच्च न्यायालयों के चीफ जस्टिस के नामों की सिफारिश की. इनमें गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीके उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह शामिल हैं.

अभी सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं, जबकि जजों की स्वीकृति संख्या 38 है. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर, 2026 को हुई अपनी बैठक में नीचे दिए गए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है: जस्टिस सुनीता अग्रवाल, चीफ जस्टिस, गुजरात उच्च न्यायालय (मूल उच्च न्यायालय: इलाहाबाद), जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, चीफ जस्टिस, दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल उच्च न्यायालय: इलाहाबाद), जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, चीफ जस्टिस, तेलंगाना उच्च न्यायालय (मूल उच्च न्यायालय: झारखंड). जस्टिस अग्रवाल, जो पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जज थीं, जुलाई 2023 से गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं.