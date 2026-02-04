ETV Bharat / bharat

SC कॉलेजियम ने पूर्व जजों को इलाहाबाद HC के एड-हॉक जज के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट ( IANS )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक अहम घटनाक्रम में मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 224A के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजों को एड-हॉक जज के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दो साल की अवधि के लिए नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिश एक बयान में कहा गया, 'सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 फरवरी, 2026 को हुई अपनी बैठक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 224-A के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में निम्नलिखित रिटायर्ड जजों को दो साल की अवधि के लिए एड-हॉक जज के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इनमें 1.जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान, 2. जस्टिस मोहम्मद असलम, 3. जस्टिस सैयद आफताब हुसैन रिजवी, 4. जस्टिस रेनू अग्रवाल, 5. जस्टिस ज्योत्सना शर्मा शामिल हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट खासकर आपराधिक मामलों में केसों के भारी बैकलॉग से जूझ रहा है.