SC कॉलेजियम ने पूर्व जजों को इलाहाबाद HC के एड-हॉक जज के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 रिटायर्ड जजों को दो साल के लिए एड-हॉक जज के रूप में नियुक्त की मंजूरी दी है.
By Sumit Saxena
Published : February 4, 2026 at 7:52 AM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक अहम घटनाक्रम में मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 224A के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजों को एड-हॉक जज के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दो साल की अवधि के लिए नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिश एक बयान में कहा गया, 'सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 फरवरी, 2026 को हुई अपनी बैठक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 224-A के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में निम्नलिखित रिटायर्ड जजों को दो साल की अवधि के लिए एड-हॉक जज के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
इनमें 1.जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान, 2. जस्टिस मोहम्मद असलम, 3. जस्टिस सैयद आफताब हुसैन रिजवी, 4. जस्टिस रेनू अग्रवाल, 5. जस्टिस ज्योत्सना शर्मा शामिल हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट खासकर आपराधिक मामलों में केसों के भारी बैकलॉग से जूझ रहा है.
2021 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 224A के तहत एड हॉक जजों की नियुक्ति के लिए गाइडलाइंस तय की थी. जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि वह आपराधिक अपीलों के भारी लंबित मामलों से निपटने के लिए हाईकोर्ट में एड-हॉक जजों की नियुक्ति की शर्तों में ढील देने पर विचार कर रहा है.
तब यह मामला तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली और जस्टिस बी आर गवई और सूर्यकांत वाली एक स्पेशल बेंच के सामने आया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अकेले इलाहाबाद हाईकोर्ट में 63,000 क्रिमिनल अपील पेंडिंग हैं.
बेंच ने कहा था कि वह एड-हॉक जजों की नियुक्ति के लिए अप्रैल 2021 के फैसले में बताई गई कुछ शर्तों में बदलाव कर सकती है. बेंच ने सुझाव दिया था कि एड-हॉक जजों की नियुक्ति के बाद क्रिमिनल अपीलें जो आमतौर पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने लिस्ट होती हैं, उन्हें एक रेगुलर सिंगल-जज और एक एड-हॉक जज वाली बेंच सुन सकती है.