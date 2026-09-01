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सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका पर NCERT की पाठ्यपुस्तक के अध्याय से जुड़े स्वतः संज्ञान वाले मामले को बंद किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का ज़िक्र करने वाली NCERT की 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक के सामग्री (कंटेंट) से जुड़ी स्वतः संज्ञान वाली कार्यवाही को बंद करने का फैसला किया, क्योंकि कोर्ट को बताया गया कि वह चैप्टर हटा लिया गया है.

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच के सामने आया. बेंच एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान (सोशल साइंस) की किताब से जुड़े एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में 'आपत्तिजनक' कंटेंट था.

बेंच ने देखा कि केंद्र द्वारा बनाई गई एक्सपर्ट पैनल की सलाह पर किए गए बदलावों के आधार पर विवादित चैप्टर को बदल दिया गया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नए चैप्टर वाली पाठ्यपुस्तकें चलन में हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि 22 मई के आदेश में दर्ज बयान, कि पाठ्यक्रम को सभी स्तरों पर कमिटी के सामने नहीं रखा गया था और इसलिए इसे सामूहिक फैसला नहीं कहा जा सकता सिर्फ सॉलिसिटर जनरल मेहता का पक्ष था और न तो कोर्ट की कोई टिप्पणी थी और न ही कोई आदेश.

मेहता ने साफ किया कि उन्होंने शिक्षाविदों पर पाठ्यक्रम को कमिटियों के सामने न रखने का आरोप नहीं लगाया था. मेहता ने कहा, "हमने कभी नहीं कहा कि उन्होंने इसे नहीं रखा। मैंने तथ्यों के आधार पर कहा कि करिकुलम को कमिटी के सामने नहीं रखा गया था और इसलिए यह सामूहिक फैसला नहीं था."