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सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका पर NCERT की पाठ्यपुस्तक के अध्याय से जुड़े स्वतः संज्ञान वाले मामले को बंद किया

बेंच एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब से जुड़े एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी.

SC closes suo motu case over NCERT textbook chapter on judiciary
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2026 at 8:17 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का ज़िक्र करने वाली NCERT की 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक के सामग्री (कंटेंट) से जुड़ी स्वतः संज्ञान वाली कार्यवाही को बंद करने का फैसला किया, क्योंकि कोर्ट को बताया गया कि वह चैप्टर हटा लिया गया है.

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच के सामने आया. बेंच एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान (सोशल साइंस) की किताब से जुड़े एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में 'आपत्तिजनक' कंटेंट था.

बेंच ने देखा कि केंद्र द्वारा बनाई गई एक्सपर्ट पैनल की सलाह पर किए गए बदलावों के आधार पर विवादित चैप्टर को बदल दिया गया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नए चैप्टर वाली पाठ्यपुस्तकें चलन में हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि 22 मई के आदेश में दर्ज बयान, कि पाठ्यक्रम को सभी स्तरों पर कमिटी के सामने नहीं रखा गया था और इसलिए इसे सामूहिक फैसला नहीं कहा जा सकता सिर्फ सॉलिसिटर जनरल मेहता का पक्ष था और न तो कोर्ट की कोई टिप्पणी थी और न ही कोई आदेश.

मेहता ने साफ किया कि उन्होंने शिक्षाविदों पर पाठ्यक्रम को कमिटियों के सामने न रखने का आरोप नहीं लगाया था. मेहता ने कहा, "हमने कभी नहीं कहा कि उन्होंने इसे नहीं रखा। मैंने तथ्यों के आधार पर कहा कि करिकुलम को कमिटी के सामने नहीं रखा गया था और इसलिए यह सामूहिक फैसला नहीं था."

यह स्पष्टीकरण तब आया जब शिक्षाविदों में से एक की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अरविंद दातार ने कहा कि अगर इन टिप्पणियों को अदालती निष्कर्ष मान लिया गया, तो इससे उन्हें नुकसान हो सकता है.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 मार्च के आदेश में बदलाव किया था. इस आदेश में केंद्र, राज्यों और अन्य को तीन शिक्षाविदों से दूरी बनाने का निर्देश दिया गया था. यह निर्देश न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक विवादित चैप्टर को लेकर हुए हंगामे के बाद दिया गया था। ये तीन शिक्षाविद थे: प्रोफेसर मिशेल डैनिनो, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार.

सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च के आदेश का वह हिस्सा भी वापस ले लिया था जिसमें कहा गया था कि इन तीन शिक्षाविदों ने जान-बूझकर और सोच-समझकर तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया था, ताकि आठवीं कक्षा के छात्रों के सामने भारतीय न्यायपालिका की नकारात्मक छवि बनाई जा सके.

ये भी पढ़ें: 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' वाले चैप्टर पर घिरे 3 शिक्षाविदों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैकलिस्ट करने का आदेश वापस लिया

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