ETV Bharat / bharat

मध्यस्थता निर्णयों को कोर्ट में चुनौती देने से अधिनियम का मकसद खत्म हो जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने कहा कि इसकी अपील में दखल का दायरा बहुत कम है, खासकर तब जब मध्यस्थता निर्णयों को अधिनियम के सेक्शन 34 के तहत बरकरार रखा गया हो. सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें मद्रास हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच के मार्च 2021 के फैसले को रद्द करते हुए कहीं, जिसमें एक मध्यस्थता अधिकरण द्वारा एक फर्म को दिए गए क्लेम को हटाने का निर्देश दिया गया था.

बेंच ने कहा, 'अगर कोर्ट को हर स्टेज पर दखल देने दिया जाता है और मध्यस्थता निर्णयों को पहले कोर्ट में रेगुलर अपील के जरिए और आखिर में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी/सिविल अपील के जरिए चुनौती दी जाती है, तो इससे अधिनियम का मकसद ही खत्म हो जाएगा.' बेंच ने कहा कि इसलिए मध्यस्थता निर्णयों को स्वीकार करना जरूरी है, अगर यह साफ तौर पर गैर-कानूनी नहीं है या अधिनियम की धारा 34 के तहत दखल के दायरे में नहीं आता है.

जस्टिस पी एस नरसिम्हा और पंकज मिथल की बेंच ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 एक खास कानून है. इसका मकसद कॉन्ट्रैक्ट या कमर्शियल झगड़ों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाना है जिसमें कोर्ट का कम से कम दखल हो.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर अदालतों को हर स्टेज पर दखल देने दिया गया और मध्यस्थता निर्णयों को उनके सामने चुनौती दी गई, तो इससे मध्यस्थता कानून का मकसद ही खत्म हो जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी राय है कि अपील कोर्ट ने एक्ट के सेक्शन 34 के तहत हाईकोर्ट के सिंगल जज के फैसले और ऑर्डर में दखल देकर साफ तौर पर कानूनी गलती की है, जिससे क्लेम नंबर 7 के संबंध में मध्यस्थता निर्णयों में गड़बड़ी हुई है. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक फर्म की अपील पर आया, जिसे मुश्किल ड्रेजिंग ऑपरेशन करने में एक्सपर्टाइज है. फर्म ने हाईकोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता के मामलों में कोर्ट के दखल की गुंजाइश लगभग मना है, अगर पूरी तरह से नहीं. अपील कोर्ट की शक्तियां एक्ट के सेक्शन-34 द्वारा दी गई शक्तियों से भी ज्यादा सीमित है. एक्ट के सेक्शन 37 के तहत अपील की शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ यह पता लगाने के लिए किया जा सकता है कि क्या कोर्ट ने एक्ट के सेक्शन 34 के तहत शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, उसके तहत तय सीमाओं के अंदर काम किया है या दी गई शक्ति का इस्तेमाल करने में नाकाम रहा है. पीठ ने कहा. सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पार्टियों के बीच एक ड्रेजिंग प्रोजेक्ट के फाइनल बिल के तहत बकाया पेमेंट न करने और कम पेमेंट करने को लेकर विवाद हुआ था.

शुरू में यह विवाद सितंबर 2012 में एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को भेजा गया था, जिसने बैकहो ड्रेजर के आइडलिंग चार्ज के बारे में फर्म के दावे के संबंध में उसे 14.66 करोड़ रुपये की रकम दी थी. तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट ने मध्यस्थता निर्णयों को हाईकोर्ट की सिंगल-जज बेंच के सामने चुनौती दी जिसने पिटीशन खारिज कर दी और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के नतीजों को सही ठहराया. पोर्ट ट्रस्ट हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने गया, जिसने बैकहो ड्रेजर के लिए आइडल चार्ज के संबंध में ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए क्लेम को हटाने का निर्देश दिया.