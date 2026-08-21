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न्यूनतम वेतन को एक कठोर सीमा के रूप में तय करने से रोजगार कम हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से कहा कि न्यूनतम वेतन को एक कठोर सीमा के रूप में तय करने से रोजगार कम हो सकता है. साथ ही यह भी सवाल उठाया कि क्या ग्रामीण नौकरियों की कानूनी गारंटी को आर्टिकल 21 के तहत जीवन और सम्मान के मौलिक अधिकार के बराबर माना जा सकता है. इस मामले की सुनवाई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने की. बेंच ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के पेमेंट और देरी से मिले वेतन के मुआवजे से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ता अरुणा रॉय की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने पैरवी की. सुनवाई के दौरान, भूषण ने तर्क दिया कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) को विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) एक्ट से बदलने से याचिका बेकार नहीं हो गई. बेंच ने कहा कि मनरेगा (MGNREGA) स्कीम पूरे भारत में लागू की गई थी और इसने ग्रामीण भारत में एक अच्छी, असरदार कल्याण योजना के तौर पर बहुत अच्छा काम किया. बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि मजदूरी स्थानीय हालात के हिसाब से तय की जानी चाहिए. भूषण ने कहा, "जब से नया एक्ट आया है, इस एक्ट के तहत पूरे देश में रोजगार की संख्या आधी हो गई है. राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है. वे फंड वगैरह नहीं दे पा रही हैं. हम इस सवाल पर फोकस कर रहे हैं कि इस नए एक्ट के तहत मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी क्या होगी." भूषण ने दलील दी, "नए एक्ट में कहा गया है कि कुछ न्यूनतम स्तर नोटिफाई किया जाएगा लेकिन वह न्यूनतम स्तर पुराने एक्ट के सेक्शन 6 में दिए गए प्रावधान से कम नहीं हो सकता." बेंच ने भूषण से कहा कि उन्हें नए एक्ट में स्कीम की ओर इशारा करते हुए एक याचिका दाखिल करनी चाहिए. भूषण ने कहा कि वह ऐसा कर सकते हैं और कहा, "इस सवाल की जांच करें और इसी याचिका में इसका फैसला करें."