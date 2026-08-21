न्यूनतम वेतन को एक कठोर सीमा के रूप में तय करने से रोजगार कम हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि न्यूनतम वेतन की सीमा तय करने से नौकरियां कम हो सकती हैं.
Published : August 21, 2026 at 6:40 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से कहा कि न्यूनतम वेतन को एक कठोर सीमा के रूप में तय करने से रोजगार कम हो सकता है. साथ ही यह भी सवाल उठाया कि क्या ग्रामीण नौकरियों की कानूनी गारंटी को आर्टिकल 21 के तहत जीवन और सम्मान के मौलिक अधिकार के बराबर माना जा सकता है.
इस मामले की सुनवाई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने की. बेंच ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के पेमेंट और देरी से मिले वेतन के मुआवजे से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ता अरुणा रॉय की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने पैरवी की.
सुनवाई के दौरान, भूषण ने तर्क दिया कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) को विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) एक्ट से बदलने से याचिका बेकार नहीं हो गई.
बेंच ने कहा कि मनरेगा (MGNREGA) स्कीम पूरे भारत में लागू की गई थी और इसने ग्रामीण भारत में एक अच्छी, असरदार कल्याण योजना के तौर पर बहुत अच्छा काम किया. बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि मजदूरी स्थानीय हालात के हिसाब से तय की जानी चाहिए.
भूषण ने कहा, "जब से नया एक्ट आया है, इस एक्ट के तहत पूरे देश में रोजगार की संख्या आधी हो गई है. राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है. वे फंड वगैरह नहीं दे पा रही हैं. हम इस सवाल पर फोकस कर रहे हैं कि इस नए एक्ट के तहत मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी क्या होगी."
भूषण ने दलील दी, "नए एक्ट में कहा गया है कि कुछ न्यूनतम स्तर नोटिफाई किया जाएगा लेकिन वह न्यूनतम स्तर पुराने एक्ट के सेक्शन 6 में दिए गए प्रावधान से कम नहीं हो सकता."
बेंच ने भूषण से कहा कि उन्हें नए एक्ट में स्कीम की ओर इशारा करते हुए एक याचिका दाखिल करनी चाहिए. भूषण ने कहा कि वह ऐसा कर सकते हैं और कहा, "इस सवाल की जांच करें और इसी याचिका में इसका फैसला करें."
बेंच ने कहा, “इस याचिका में इस मुद्दे को जिंदा करना इसका उपाय नहीं है, बल्कि एक नई याचिका दाखिल करना है. भूषण ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी का मुद्दा आम है. उन्होंने कहा, "क्या एक्ट ऐसी मजदूरी तय करता है जो राज्यों द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी से कम हो." भूषण ने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे पर इस कोर्ट ने कई मामलों में फैसला दिया है कि कोई भी एक्ट तय नहीं कर सकता और किसी को भी राज्यों द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जा सकता.
बेंच ने कहा कि संविधान काम करने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं देता है. बेंच ने देखा कि संविधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत राज्य के दायित्वों में काम करने के अधिकार को रखता है. बेंच ने कहा कि संविधान काम करने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बनाता है.
बेंच ने भूषण से पूछा, "वास्तव में, यह केवल भाग IV के तहत एक लोकतांत्रिक आकांक्षा है. उस आकांक्षा को प्राप्त करने के लिए, राज्य एक नीति तैयार करता है जहां काम एक वर्गीकृत प्रतिपूरक स्तर पर प्रदान किया जाता है. क्या हमें इसे अनुच्छेद 21 के बराबर बनाना चाहिए."
भूषण ने तर्क दिया कि समय आ गया है जब यह अदालत कहे कि सम्मानजनक जीवन अनुच्छेद 21 के अधिकारों का एक हिस्सा है. उन्होंने जोर दिया, "सम्मानजनक जीवन के लिए आपको कम से कम न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार प्राप्त करना आवश्यक है."
न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी को सीमा के रूप में रखा जाए तो रोजगार कम हो जाता है. "हम केवल इस बात पर आपके साथ हैं कि हमें इन सामाजिक विधानों की उदार व्याख्या करनी चाहिए…हम इसे नए कानून के आलोक में जांच सकते हैं. हम इसके खिलाफ नहीं हैं...मनरेगा की संरचना में नहीं. पीठ ने भूषण से कहा. जिन्होंने जवाब दिया कि नया अधिनियम मनरेगा को संदर्भित करता है. बेंच ने देखा कि संवैधानिक न्यायनिर्णय नए कानून के तहत होना चाहिए. विस्तृत प्रस्तुतियां करने के बाद, भूषण आखिरकार एक नई याचिका दायर करने के लिए सहमत हुए.
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