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राज्यों को जिला और राज्य उपभोक्ता आयोगों में खाली पदों के बारे में स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चेतावनी दी कि सिर्फ बदलाव की प्रक्रिया के कारण कोई भी ट्रिब्यूनल काम करना बंद नहीं करना चाहिए. कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे जिला और राज्य उपभोक्ता आयोगों में खाली पड़े पदों के बारे में तीन हफ़्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें.

यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ के सामने आया. सुनवाई के दौरान, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के अध्यक्ष ने उपभोक्ता आयोग में खाली पदों और लंबित मामलों पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है.

पीठ ने कहा कि एनसीडीआरसी के अध्यक्ष द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. अटॉर्नी जनरल ने सुझाव दिया कि पुराने कानून के तहत शुरू हुई चयन प्रक्रियाओं को नए कानून में तय शर्तों और नियमों के आधार पर पूरा किया जा सकता है.

पीठ ने कहा, "सिर्फ बदलाव की प्रक्रिया के कारण कोई ट्रिब्यूनल काम करना बंद नहीं करना चाहिए..." अकेले एनसीडीआरसी में ही 16,000 से ज़्यादा मामले लंबित हैं. अटॉर्नी जनरल ने एक-सदस्यीय पीठ के सीमित इस्तेमाल की ओर इशारा किया.