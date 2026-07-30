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पैलेट गन के इस्तेमाल का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से NEET विरोध में इस्तेमाल किए गए RAF के हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा

कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान तैनात आरएएफ के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखे.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : July 30, 2026 at 1:23 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि विरोध प्रदर्शन, भले ही अक्सर अच्छे मकसद से होते हैं, लेकिन उनके गलत मकसद और तोड़-फोड़ के लिए हाईजैक होने का खतरा रहता है, जिसके लिए धीरे-धीरे जवाब देने की जरूरत होती है.

इसने केंद्र से कहा कि वह नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के आंदोलन के दौरान जंतर-मंतर पर तैनात आरएएफ के गोला-बारूद के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे.

सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद और दो पीड़ितों की याचिका में किए गए एक अनुरोध पर सवाल उठाया. याचिका में कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए मेटैलिक पेलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग की गई थी.

याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट वृंदा ग्रोवर और केंद्र और दिल्ली सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रतिनिधित्व किया. पीठ ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPRD) की एडवाइजरी का जिक्र किया और कहा कि पुलिस को खास हालात में पैलेट गन इस्तेमाल करने का अधिकार है.

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