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APAAR आईडी के लिए सहमति जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने 'हर चीज को शक की नजर से देखने' के खिलाफ दी चेतावनी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 'हर चीज को शक की नजर से देखने' के खिलाफ चेतावनी दी है. अदालत ने कहा कि वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को पूरे देश में उड़ीसा हाई कोर्ट के उस निर्देश को लागू करने का निर्देश देगा, जिसमें APAAR (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आईडी बनाने के लिए सहमति फॉर्म में माता-पिता को सहमति से मना करने या स्कीम से बाहर निकलने का विकल्प साफ तौर पर देना जरूरी है.

इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने की. उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा कि अगर APAAR स्कीम सच में अपनी मर्जी से है, तो सहमति फॉर्म में माता-पिता को हिस्सा लेने से मना करने या बाहर निकलने का विकल्प साफ तौर पर देना चाहिए.

आज सुनवाई के दौरान, कुछ छात्रों के माता-पिता की ओर से पेश हुईं एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने, एडवोकेट पारस नाथ सिंह की मदद से, तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 2019 के आधार फैसले के बावजूद, बच्चों को एक नॉन-स्टैट्यूटरी स्कीम में एनरोल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसमें कहा गया था कि नाबालिगों को आधार बनवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

उन्होंने कहा कि चूंकि APAAR आईडी आधार से जुड़ी हैं और कथित तौर पर जांच के मकसद से इनकी मांग की जाती है, इसलिए इस स्कीम का 'वॉलंटरी' कैरेक्टर सिर्फ कागजों पर ही है. हालांकि, बेंच ने कहा कि ऐसा लगता है कि हर छात्र को एक खास शैक्षणिक पहचान देकर शैक्षिक योजना और रिकॉर्ड प्रबंधन को आसान बनाने का एक सही मकसद पूरा होता है. बेंच ने कहा, "हमें देश में हर चीज पर शक की नजर से शक नहीं करना चाहिए, यह एक अच्छा कदम है…".

बेंच ने कहा कि देश में डेटा प्रोटेक्शन कानून मौजूद है और कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता. उसने आगे कहा कि यह स्कीम सीबीएसई मुख्यालय को छात्रों के बारे में कई जरूरी डेटा तक पहुँचने में मदद कर सकता है. बेंच ने कहा, "कौन क्या पढ़ रहा है; टीचर-चाइल्ड रेश्यो या करिकुलम का इम्प्लीमेंटेशन."

जयसिंह ने भूल जाने के अधिकार पर जोर दिया और तर्क दिया कि किसी और को छात्रों के रिजल्ट एक्सेस नहीं करने चाहिए, चाहे वे किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुए हों. बेंच ने कहा कि डेटा का इस्तेमाल उन कामों के अलावा किसी और काम के लिए नहीं किया जा सकता जिनके लिए इसे इकट्ठा किया गया था. जयसिंह ने APAAR ID बनाने के लिए आधार को जरूरी बनाने वाले स्कूल सर्कुलर का जिक्र किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सहमति की जरूरत को खत्म करता है.