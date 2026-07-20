APAAR आईडी के लिए सहमति जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने 'हर चीज को शक की नजर से देखने' के खिलाफ दी चेतावनी
मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने की.
By Sumit Saxena
Published : July 20, 2026 at 5:50 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 'हर चीज को शक की नजर से देखने' के खिलाफ चेतावनी दी है. अदालत ने कहा कि वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को पूरे देश में उड़ीसा हाई कोर्ट के उस निर्देश को लागू करने का निर्देश देगा, जिसमें APAAR (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आईडी बनाने के लिए सहमति फॉर्म में माता-पिता को सहमति से मना करने या स्कीम से बाहर निकलने का विकल्प साफ तौर पर देना जरूरी है.
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने की. उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा कि अगर APAAR स्कीम सच में अपनी मर्जी से है, तो सहमति फॉर्म में माता-पिता को हिस्सा लेने से मना करने या बाहर निकलने का विकल्प साफ तौर पर देना चाहिए.
आज सुनवाई के दौरान, कुछ छात्रों के माता-पिता की ओर से पेश हुईं एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने, एडवोकेट पारस नाथ सिंह की मदद से, तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 2019 के आधार फैसले के बावजूद, बच्चों को एक नॉन-स्टैट्यूटरी स्कीम में एनरोल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसमें कहा गया था कि नाबालिगों को आधार बनवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.
उन्होंने कहा कि चूंकि APAAR आईडी आधार से जुड़ी हैं और कथित तौर पर जांच के मकसद से इनकी मांग की जाती है, इसलिए इस स्कीम का 'वॉलंटरी' कैरेक्टर सिर्फ कागजों पर ही है. हालांकि, बेंच ने कहा कि ऐसा लगता है कि हर छात्र को एक खास शैक्षणिक पहचान देकर शैक्षिक योजना और रिकॉर्ड प्रबंधन को आसान बनाने का एक सही मकसद पूरा होता है. बेंच ने कहा, "हमें देश में हर चीज पर शक की नजर से शक नहीं करना चाहिए, यह एक अच्छा कदम है…".
बेंच ने कहा कि देश में डेटा प्रोटेक्शन कानून मौजूद है और कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता. उसने आगे कहा कि यह स्कीम सीबीएसई मुख्यालय को छात्रों के बारे में कई जरूरी डेटा तक पहुँचने में मदद कर सकता है. बेंच ने कहा, "कौन क्या पढ़ रहा है; टीचर-चाइल्ड रेश्यो या करिकुलम का इम्प्लीमेंटेशन."
जयसिंह ने भूल जाने के अधिकार पर जोर दिया और तर्क दिया कि किसी और को छात्रों के रिजल्ट एक्सेस नहीं करने चाहिए, चाहे वे किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुए हों. बेंच ने कहा कि डेटा का इस्तेमाल उन कामों के अलावा किसी और काम के लिए नहीं किया जा सकता जिनके लिए इसे इकट्ठा किया गया था. जयसिंह ने APAAR ID बनाने के लिए आधार को जरूरी बनाने वाले स्कूल सर्कुलर का जिक्र किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सहमति की जरूरत को खत्म करता है.
उन्होंने उड़ीसा हाई कोर्ट के दिसंबर 2025 के एक बिना चुनौती वाले फैसले का भी हवाला दिया. सीनियर वकील ने बेंच से आग्रह किया कि वह हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक पूरे देश में सेफगार्ड लागू करने का निर्देश दे.
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सहमति तंत्र खुद डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 का उल्लंघन करता है. प्रस्तुतियां सुनने के बाद, बेंच ने कहा कि वह सीबीएसई को उड़ीसा हाई कोर्ट के निर्देशों को पूरे देश में लागू करने का निर्देश देगी.
बेंच ने कहा, "हम CBSE को इस फैसले को पूरे देश में लागू करने का निर्देश देंगे. हम CBSE को उठाए गए मुद्दों की जांच करने का भी निर्देश दे रहे हैं." बेंच ने कहा कि एक विस्तृत आदेश बाद में दिया जाएगा.
बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आधार-लिंक्ड स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि, हालांकि इसे वॉलंटरी बताया गया है, यह असल में छात्रों को एनरोल करने के लिए मजबूर करता है और निजता और डेटा प्रोटेक्शन पर चिंता जताता है.
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