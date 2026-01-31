ETV Bharat / bharat

PG डॉक्टरों को बिना सर्विस बॉन्ड के सुपर स्पेशियलिटी कोर्स करने की इजाजत मिले, SC का राज्यो को सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कैंडिडेट राज्य को बॉन्ड देते हैं, उनकी चाहत, उच्च योग्यता भी हासिल करना हो सकती है.

SC asks states to defer service bonds for PG doctors pursuing super speciality studies
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 31, 2026 at 8:54 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को ऐसे तरीके तलाश करने का सुझाव दिया है जिससे काबिल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स को बिना किसी जरूरी सर्विस बॉन्ड के सुपर स्पेशियलिटी प्रोग्राम करने की इजाजत मिल सके.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि जो कैंडिडेट राज्य को बॉन्ड देते हैं, उनकी चाहत, उच्च योग्यता (Higher Qualification) भी हासिल करना हो सकती है. पीठ ने 28 जनवरी को पास किए गए एक ऑर्डर में कहा कि अगर किसी कैंडिडेट को सर्विस पूरी करनी है और फिर अप्लाई करना है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ मामलों में उन्हें अयोग्य कर दिया जाए.

पीठ ने कहा, "यह राज्य को सोचना है और देखना है कि जिन कैंडिडेट्स ने बॉन्ड भरा है, उनमें से क्या ऐसे खास कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेरिट के आधार पर जाने-माने मेडिकल संस्थानों में सुपर स्पेशियलिटी कोर्स में एडमिशन पाया है, तो क्या बॉन्ड के तहत सर्विस को तब तक टालने का कोई तरीका बनाया जा सकता है जब तक वे सुपर स्पेशियलिटी कोर्स पूरा नहीं कर लेते."

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे राज्य को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि सुपर स्पेशियलिटी योग्यता वाला कैंडिडेट राज्य की सेवा करेगा. पीठ ने कहा, "इस मामले में कैंडिडेट ने ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल की है. यह एक ऐसा विचार है जिसे हम राज्य पर छोड़ते हैं."

सुप्रीम कोर्ट श्याम चंद्रन नाम के एक व्यक्ति की याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसने सुपर स्पेशियलिटी DM/MCH में ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल की है और उसे तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है.

इससे पहले कि श्याम चंद्रन हिमाचल प्रदेश में पोस्टिंग लेकर बॉन्ड पीरियड पूरा कर पाते, उन्हें DM/MCH सुपर स्पेशियलिटी के लिए चुन लिया गया.

सुनवाई के दौरान, हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल ने पीठ के सामने दलील दी कि जब कोई कैंडिडेट पोस्टग्रेजुएट डिग्री करता है, तो उसे हर महीने मिलने वाले स्टाइपेंड (मासिक भत्ता) के अलावा, कैंडिडेट की फीस में भी सब्सिडी दी जाती है, और इसी वजह से दो साल के लिए बॉन्ड लिया जाता है ताकि राज्य के ग्रामीण इलाकों को, दूसरी बातों के साथ, कैंडिडेट की सर्विस का फायदा मिल सके.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "अपील करने वाले के वकील, जॉन मैथ्यू का कहना है कि अपील करने वाला इस कोर्ट को एक अंडरटेकिंग देगा, जिसमें कहा जाएगा कि तीन साल का सुपर स्पेशियलिटी कोर्स पूरा होने के बाद वह हिमाचल प्रदेश वापस आएगा और दो साल की सर्विस का बॉन्ड पीरियड पूरा करेगा. राज्य के पास जमा किया गया 40 लाख रुपये का बिना तारीख वाला चेक भी राज्य अपने पास रख सकता है ताकि यह अपील करने वाले के खिलाफ एक रोकने वाला उपाय हो."

पीठ ने कहा, "बिना तारीख वाला चेक अपील करने वाले को दो साल का बॉन्ड पीरियड पूरा होने के बाद ही वापस दिया जा सकता है."

पीठ ने कहा कि सभी तथ्यों और स्थिति को देखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, हम हिमाचल प्रदेश सरकार को अपील करने वाले के ओरिजिनल सर्टिफिकेट सौंपने का निर्देश देते हैं, जो राज्य के पास जमा हैं, ताकि अपील करने वाला 31 जनवरी, 2026 को श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम में रिपोर्ट कर सके और सीट का फायदा उठा सके.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम निर्देश देते हैं कि आज शाम 4 बजे तक, अपील करने वाला एक अंडरटेकिंग फाइल करे जिसमें साफ तौर पर लिखा हो कि सुपर स्पेशियलिटी कोर्स पूरा करने के बाद वह हिमाचल प्रदेश वापस आएगा और दो साल तक राज्य को अपनी सेवा देगा."

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को साफ तौर पर बताया गया है कि अंडरटेकिंग का कोई भी उल्लंघन करने पर यह कोर्ट अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा.

