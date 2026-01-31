ETV Bharat / bharat

PG डॉक्टरों को बिना सर्विस बॉन्ड के सुपर स्पेशियलिटी कोर्स करने की इजाजत मिले, SC का राज्यो को सुझाव

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को ऐसे तरीके तलाश करने का सुझाव दिया है जिससे काबिल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स को बिना किसी जरूरी सर्विस बॉन्ड के सुपर स्पेशियलिटी प्रोग्राम करने की इजाजत मिल सके.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि जो कैंडिडेट राज्य को बॉन्ड देते हैं, उनकी चाहत, उच्च योग्यता (Higher Qualification) भी हासिल करना हो सकती है. पीठ ने 28 जनवरी को पास किए गए एक ऑर्डर में कहा कि अगर किसी कैंडिडेट को सर्विस पूरी करनी है और फिर अप्लाई करना है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ मामलों में उन्हें अयोग्य कर दिया जाए.

पीठ ने कहा, "यह राज्य को सोचना है और देखना है कि जिन कैंडिडेट्स ने बॉन्ड भरा है, उनमें से क्या ऐसे खास कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेरिट के आधार पर जाने-माने मेडिकल संस्थानों में सुपर स्पेशियलिटी कोर्स में एडमिशन पाया है, तो क्या बॉन्ड के तहत सर्विस को तब तक टालने का कोई तरीका बनाया जा सकता है जब तक वे सुपर स्पेशियलिटी कोर्स पूरा नहीं कर लेते."

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे राज्य को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि सुपर स्पेशियलिटी योग्यता वाला कैंडिडेट राज्य की सेवा करेगा. पीठ ने कहा, "इस मामले में कैंडिडेट ने ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल की है. यह एक ऐसा विचार है जिसे हम राज्य पर छोड़ते हैं."

सुप्रीम कोर्ट श्याम चंद्रन नाम के एक व्यक्ति की याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसने सुपर स्पेशियलिटी DM/MCH में ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल की है और उसे तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है.

इससे पहले कि श्याम चंद्रन हिमाचल प्रदेश में पोस्टिंग लेकर बॉन्ड पीरियड पूरा कर पाते, उन्हें DM/MCH सुपर स्पेशियलिटी के लिए चुन लिया गया.

सुनवाई के दौरान, हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल ने पीठ के सामने दलील दी कि जब कोई कैंडिडेट पोस्टग्रेजुएट डिग्री करता है, तो उसे हर महीने मिलने वाले स्टाइपेंड (मासिक भत्ता) के अलावा, कैंडिडेट की फीस में भी सब्सिडी दी जाती है, और इसी वजह से दो साल के लिए बॉन्ड लिया जाता है ताकि राज्य के ग्रामीण इलाकों को, दूसरी बातों के साथ, कैंडिडेट की सर्विस का फायदा मिल सके.