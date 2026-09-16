SC ने गुजरात HC से कहा, 2022 में कीटनाशक संयंत्र हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान के लिए मामला दर्ज करें
SC ने गुजरात HC के चीफ जस्टिस से कहा है कि कीटनाशक संयंत्र हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान के लिए खुद संज्ञान लें
By Sumit Saxena
Published : September 16, 2026 at 2:24 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से गुजरात में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) भारत रसायन लिमिटेड के एक कीटनाशक संयंत्र में 2022 में हुए हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने का निर्देश दिया ताकि प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जा सके.
यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने आया. पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की इस बात पर गौर किया कि गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (GPCB) को पहले यह निर्देश दिया गया था कि यह रकम सिर्फ पर्यावरण सुधार और उसे ठीक करने पर खर्च की जाए.
सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उस रकम के अलावा, करीब 3.27 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा हैं और इसे हादसे के पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों या कानूनी वारिसों को दिया जाना चाहिए.
पीठ के सामने यह दलील दी गई कि अधिकारी मुआवजे की रकम देने के लिए पीड़ितों और उनके परिवार वालों की अभी तक पहचान नहीं कर पाए हैं. दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि वे रजिस्ट्री में जमा मुआवजे की रकम देने के लिए पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों की पहचान करने के लिए खुद से केस दर्ज करें.
साथ ही पीठ ने कोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह इस राशि को एक और साल के लिए सावधि जमा (FD) में रखे और हाई कोर्ट द्वारा मृतकों की पहचान कर इसे मुआवजे के लिए जारी करे.
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में हुए इस हादसे के बाद भारत रसायन लिमिटेड पर लगाए गए कारोबार आधारित पांच प्रतिशत पर्यावरणीय जुर्माने को कम करने से इनकार कर दिया था.
मई 2022 में भारत रसायन लिमिटेड के दहेज शहर स्थित कीटनाशक संयंत्र में हुए हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे. वहीं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने मई, 2024 को ‘प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करे’ (polluter pays) सिद्धांत लागू करते हुए पीएसयू पर करीब 13.5 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया था.
इसी क्रम में एनजीटी ने यह भी निर्देश दिया था कि इस राशि का इस्तेमाल गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (GPCB) द्वारा संयंत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में पेड़-पौधे लगाने और पर्यावरण सुधार से जुड़े उपायों के लिए किया जाए.
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