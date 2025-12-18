ETV Bharat / bharat

यूपी और केरल में बढ़ सकती है SIR की समयसीमा, SC ने ECI से अनुरोध पर विचार करने को कहा

26 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एसआईआर के दौरान गणना फॉर्म जमा करते हुए लोग ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से कहा कि वह उत्तर प्रदेश और केरल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में गणना फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ाने के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ मामले में सुनवाई कर रही थी.

चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि उन्हें यूपी और केरल में SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय चाहिए.

उत्तर प्रदेश में SIR मामले में पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने पीठ से राज्य में गणना फॉर्म जमा करने का समय बढ़ाने का अनुरोध किया. पीठ के सामने यह दलील दी गई कि यूपी में चुनाव मार्च-अप्रैल 2027 में होने हैं, और यूपी में SIR प्रक्रिया के लिए कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए. इस पर ECI के वकील ने कहा कि चुनाव आयोग नजर रख रहा है और जहां भी जरूरत होगी, वह समय बढ़ाएगा.

केरल में एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य में 25 लाख नाम वोटर लिस्ट डिलीट होने की कगार पर हैं. उन्होंने आगे कहा कि पति का नाम तो है, लेकिन पत्नी का नाम नहीं है, और उन्होंने पत्नी का नाम डिलीट कर दिया है.

पीठ ने याचिकाकर्ताओं को गणना फॉर्म जमा करने की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखने की इजाजत दी.