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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या पार्टी के विधायकों के बंटवारे का असर शिवसेना पर पड़ा?

सुप्रीम कोर्ट ( IANS )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि उसे सबसे पहले यह देखना होगा कि क्या शिवसेना में कोई विभाजन हुआ था और क्या यह विभाजन विधायी दल से शुरू होकर संगठन और प्राथमिक सदस्यता तक फैल सकता है. इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने की. बेंच के सामने शिवसेना (UBT) का पक्ष सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने रखा. बेंच उद्धव ठाकरे गुट की उस चुनौती पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के उस फ़ैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत एकनाथ शिंदे के गुट को 'असली शिवसेना' माना गया और पार्टी का नाम व चुनाव चिह्न उन्हें सौंप दिया गया. सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि पार्टी का बंटवारा एक अलग सवाल है और चुनाव चिह्न का मामला पार्टी से जुड़ा एक अलग मुद्दा है. बंटवारे का फैसला दसवीं अनुसूची के तहत किया जाना है. बेंच ने लेजिस्लेटिव पार्टी (विधायक दल) में बंटवारे और पॉलिटिकल पार्टी (राजनीतिक दल) में बंटवारे के बारे में पूछा. साथ ही, बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता के हलफनामे से पता चलता है कि संगठन और प्राइमरी मेंबरशिप (जिसमें 4 लाख से ज़्यादा शिव सैनिक शामिल हैं) में विरोधी गुट को काफी समर्थन हासिल है. सिब्बल ने कहा कि उनके क्लाइंट के पास 19 लाख सदस्य हैं. जस्टिस बागची ने कहा, 'सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि क्या कोई विभाजन हुआ है. विभाजन की शुरुआत भले ही लेजिस्लेटिव पार्टी से हो, लेकिन यह संगठन और प्राथमिक सदस्यता तक भी फैल सकता है.' सिब्बल ने संविधान पीठ के एक फ़ैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि विधायी दल में कभी भी विभाजन नहीं हो सकता. पीठ ने कहा, 'संविधान पीठ का कहना है कि विभाजन की जांच को केवल विधायी दल में विभाजन तक सीमित नहीं रखा जा सकता. लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि अगर विधायी दल में विभाजन शुरू होता है और बाद में संगठन और प्राथमिक सदस्यता में भी दिखता है, तो उस पर विचार नहीं किया जा सकता. यह एक बड़े विभाजन का केंद्र-बिंदु हो सकता है.' बेंच ने कहा कि उसे इस मामले पर स्पष्टता चाहिए. बेंच ने कहा, 'शिंदे गुट को 11 ‘राज्य प्रभारियों’ का समर्थन हासिल था. राज्य प्रभारी पार्टी के ढांचे का ही हिस्सा होते हैं. वे शिवसेना के पार्टी ढांचे से बाहर के लोग नहीं हैं. इससे भी अहम बात यह है कि जब हम किसी राजनीतिक पार्टी पर विचार करते हैं, तो हमारा ध्यान सिर्फ पदाधिकारियों पर ही नहीं होता. हमें (4.48 लाख) प्राथमिक सदस्यों पर भी विचार करना होता है.'