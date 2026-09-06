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सुप्रीम कोर्ट कानून, न्याय और कानूनी शिक्षा पर लेक्चर सीरीज शुरू करेगा

'हर महीने एक जरूरी आइडिया' के आइडिया पर बनी यह सीरीज बेंच, बार, एकेडेमिया, जाने-माने एक्सपर्ट्स और युवा कानूनी दिमागों को एक साथ लाएगी ताकि वे उन सवालों पर बात कर सकें जो लीगल सिस्टम के साथ-साथ बड़े पैमाने पर समाज के लिए भी जरूरी है. इस पहल की परिकल्पना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक सतत बौद्धिक मंच के रूप में की गई है.

भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने टीचर्स डे के मौके पर मंथली लेक्चर सीरीज शुरू करने की घोषणा की. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह कानून, न्याय और समाज से जुड़े जरूरी आज के मुद्दों पर बातचीत और विचारों के लेन-देन के लिए एक रेगुलर प्लेटफ़ॉर्म बनाएगा.

नई दिल्ली: अपनी तरह की पहली पहल में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कानून, न्याय और कानूनी शिक्षा पर एक मंथली लेक्चर सीरीज की घोषणा की. इसका मकसद आज के मुद्दों पर बातचीत के लिए एक रेगुलर प्लेटफॉर्म बनाना है. सुप्रीम कोर्ट ने इस फील्ड में योगदान को पहचानने के लिए एक सालाना अवॉर्ड शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा.

भारत के मुख्य न्यायाधीश श्रृंखला के विषयों, वक्ताओं और समग्र प्रारूप का मार्गदर्शन करेंगे, प्रत्येक संस्करण एक समसामयिक और महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित होगा, बयान में कहा गया है. इसमें कहा गया है कि हर महीने के एडिशन में किसी जाने-माने कानून के जानकार, विद्वान, कानूनी शिक्षाविद या डोमेन एक्सपर्ट का एक खास लेक्चर होगा.

बयान में कहा गया है, 'लेक्चर के बाद एक आइडिया डायलॉग होगा, यह एक मॉडरेटेड चर्चा होगी जिसमें युवा वकीलों, कानून के छात्रों और रिसर्चर्स को चुने हुए सवाल पूछने और हिस्सा लेने का मौका भी मिलेगा.' हर एडिशन को प्रोफेशनली रिकॉर्ड करने और एक एडिटेड ट्रांसक्रिप्ट और एक छोटे आइडिया पेपर के साथ सपोर्ट करने का प्रस्ताव है, जिससे धीरे-धीरे आज के कानूनी विचारों और चर्चाओं का एक परमानेंट आर्काइव बनेगा.

इस पहल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने हर साल 'सुप्रीम कोर्ट न्याय शिक्षा सम्मान' देने का भी प्रस्ताव रखा है, जो कानूनी शिक्षा में खास योगदान के लिए एक नॉन-मॉनेटरी सम्मान है. यह सम्मान हर साल एक बार, टीचर्स डे के आसपास, एक या दो बेहतरीन कानूनी शिक्षाविदों को दिए जाने की उम्मीद है. पहला प्रेजेंटेशन पहले लेक्चर के बाद होगा. मंथली लेक्चर सीरीज का पहला एडिशन सितंबर 2026 में होगा, और उसके बाद हर महीने एक खास एडिशन होगा,' बयान में आगे कहा गया.