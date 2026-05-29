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सुप्रीम कोर्ट से विनेश फोगाट को एशियाई खेल 2026 के चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पहलवान विनेश फोगट को मई में होने वाले एशियाई खेलों के लिए चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस पी एस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने की.

बेंच भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें फोगट को एशियाई खेल 2026 के चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई थी. बेंच ने कहा कि फोगाट 30 और 31 मई, 2026 को होने वाले एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में हिस्सा ले सकती हैं. बेंच ने इस मामले में हाई कोर्ट के तरीके पर भी सवाल उठाए.

जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, “हम रुक नहीं रहे हैं. आगे बढ़ो और हिस्सा लो.” जब भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के वकील ने फोगाट को राहत देने का विरोध किया, तो बेंच ने कहा कि उसने देश को गर्व महसूस कराया है और कहा कि उसे उसके हिस्सा लेने की चिंता नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट ने जिस तरीके से मामले को संभाला, उसकी चिंता है.

जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, "अदालतों का आसान और तेज़ दखल एक समस्या है." बेंच ने कहा कि इन मामलों में जवाब कोर्ट में नहीं हैं; बल्कि, संस्थागतकरण मजबूत होना चाहिए, जिसमें प्रतिभागियों के बीच मज़बूती से हाथ मिलाना शामिल हो और यही केस करने के बजाय हल करने का तरीका है.

बेंच ने कहा, "बहस इमोशनल मुद्दों पर होगी और फिर कोर्ट कमजोर पड़ जाएगा. कोर्ट को ऐसे मामलों में मजबूत होना होगा... हमें इसे बैलेंस करने के लिए आज एक कड़ा फ़ैसला लेना होगा.

जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, “हाई कोर्ट के ऑर्डर पास करने के बाद और उम्मीदें जगी हैं.यह कहना कि घर वापस जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक नहीं होगा…”

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के वकील ने कहा कि एशियन गेम्स अथॉरिटी ने बताया है कि संभावित खिलाड़ी के नाम 14 मई तक उनके पास पहुंच जाने चाहिए, जो कि डेडलाइन है और वे कोई और नाम नहीं भेज सकते.