सुप्रीम कोर्ट से विनेश फोगाट को एशियाई खेल 2026 के चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट के एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने को मंज़ूरी दे दी है.
Published : May 29, 2026 at 2:50 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पहलवान विनेश फोगट को मई में होने वाले एशियाई खेलों के लिए चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस पी एस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने की.
बेंच भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें फोगट को एशियाई खेल 2026 के चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई थी. बेंच ने कहा कि फोगाट 30 और 31 मई, 2026 को होने वाले एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में हिस्सा ले सकती हैं. बेंच ने इस मामले में हाई कोर्ट के तरीके पर भी सवाल उठाए.
जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, “हम रुक नहीं रहे हैं. आगे बढ़ो और हिस्सा लो.” जब भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के वकील ने फोगाट को राहत देने का विरोध किया, तो बेंच ने कहा कि उसने देश को गर्व महसूस कराया है और कहा कि उसे उसके हिस्सा लेने की चिंता नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट ने जिस तरीके से मामले को संभाला, उसकी चिंता है.
जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, "अदालतों का आसान और तेज़ दखल एक समस्या है." बेंच ने कहा कि इन मामलों में जवाब कोर्ट में नहीं हैं; बल्कि, संस्थागतकरण मजबूत होना चाहिए, जिसमें प्रतिभागियों के बीच मज़बूती से हाथ मिलाना शामिल हो और यही केस करने के बजाय हल करने का तरीका है.
बेंच ने कहा, "बहस इमोशनल मुद्दों पर होगी और फिर कोर्ट कमजोर पड़ जाएगा. कोर्ट को ऐसे मामलों में मजबूत होना होगा... हमें इसे बैलेंस करने के लिए आज एक कड़ा फ़ैसला लेना होगा.
जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, “हाई कोर्ट के ऑर्डर पास करने के बाद और उम्मीदें जगी हैं.यह कहना कि घर वापस जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक नहीं होगा…”
भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के वकील ने कहा कि एशियन गेम्स अथॉरिटी ने बताया है कि संभावित खिलाड़ी के नाम 14 मई तक उनके पास पहुंच जाने चाहिए, जो कि डेडलाइन है और वे कोई और नाम नहीं भेज सकते.
वकील ने जोर देकर कहा कि यह एक इंटरनेशनल बॉडी है और हमारे कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फोगाट को एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी, लेकिन उनके डोपिंग टेस्ट में शामिल न होने पर नाराजगी जताई.
बेंच ने बताया कि फोगाट ने दिसंबर 2024 में छुट्टी ली थी, और कहा कि वह अगस्त 2025 में जॉइन करेंगी. जुलाई 2025 में, वह मां बनीं और उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) को बताया कि वह 1 जनवरी 2026 से उपलब्ध होंगी.
हालांकि, बेंच ने यह भी कहा कि फोगाट जनवरी में डोपिंग टेस्ट में नहीं पहुंची थीं, और इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी (ITA) ने उनकी यह बात नहीं मानी थी कि उन्हें हरियाणा में विधायक के तौर पर विधानसभा में आना था.
जस्टिस नरसिम्हा ने ग्लोबल स्तर पर उनकी उपलब्धियों को माना, लेकिन कहा कि ग्लोबल नियमों का पालन किया जाना चाहिए. बेंच ने कहा कि चिंता की बात यह है कि जब आईटीए टेस्ट छूट जाता है, तो इसका तार्किक परिणाम होता है, क्योंकि भारतीय खेल दुनिया के खेलों से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं.
जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि अगर ग्लोबल स्तर पर किसी तरह की अयोग्यता होती है, तो इसका असर भारत पर पड़ता है. बेंच ने कहा, “आपने डोपिंग टेस्ट के लिए जगह नहीं बताई और पहला डोपिंग टेस्ट भी मिस कर दिया.”
फोगाट की तरफ से सीनियर वकील माधवी दीवान ने कहा कि यह मामला उनके मां बनने से जुड़ा है और उन्होंने अपील की कि उन्हें ट्रायल में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए.
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