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ताजमहल के पास उद्योग खोलने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 400 लंबित आवेदनों को हरी झंडी

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 'ताज ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी' (TTZ Authority) को ताज महल के आस-पास के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में प्रदूषण न फैलाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को शुरू करने की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने करीब 400 लंबित आवेदनों को आगे बढ़ाने की मंजूरी देते हुए विशेषज्ञों द्वारा कड़ी जांच-परख किए जाने पर जोर दिया है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अगुआई वाली पीठ ने निर्देश दिया कि हर प्रस्ताव की जांच केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) के विशेषज्ञों द्वारा की जानी चाहिए. कोर्ट ने चेतावनी भी दी कि जिस किसी भी आवेदन पर आपत्ति जताई जाएगी, उसे "इस अदालत की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं किया जाएगा."

पीठ ने कहा, "हालांकि इन तीनों लंबित पहलों को तेजी से और एक उचित समय के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है, लेकिन हमारा यह मानना है कि इनकी वजह से उन आवेदनों को प्रोसेस करने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए जो टीटीज़ेड (TTZ) अथॉरिटी को पहले ही मिल चुके हैं."

पीठ ने आदेश दिया, "सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सावधानी बरतने के सिद्धांत का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. यह काम संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की सलाह पर और जहां भी जरूरी हो, उनकी सीधी देखरेख में होना चाहिए. इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) अथॉरिटी लंबित आवेदनों को आगे बढ़ा सकती है."

सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा पेश की गई दलीलों पर विचार किया. जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहाना की सदस्यता वाली पीठ ने 10,400 वर्ग किलोमीटर में फैले ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) में औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े इस लंबे समय से लंबित मामले की सुनवाई की. गौरतलब है कि इस क्षेत्र में कोर्ट ने ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए 1996 से ही कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं.

पीठ ने पाया कि कई महत्वपूर्ण अध्ययन अभी भी लंबित हैं, जिनमें टीटीजेड (TTZ) के लिए विजन डॉक्युमेंट, एक संचयी प्रभाव मूल्यांकन और प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योगों की परिभाषा पर नीरी (NEERI) की अंतिम रिपोर्ट शामिल है. पीठ ने स्पष्ट किया कि इन रिपोर्टों के लंबित होने की वजह से टीटीजेड अथॉरिटी को पहले ही मिल चुके आवेदनों पर विचार करने का काम नहीं रुकना चाहिए.

सरकारी वकील की दलीलों पर ध्यान देते हुए पीठ ने कहा कि आटा मिलों जैसे प्रदूषण न फैलाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को स्थापित करने के आवेदनों पर विचार किया जा सकता है. पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि विजन डॉक्यूमेंट अभी तक अधूरा है और 22 अप्रैल 2025 को आदेशित संचयी प्रभाव मूल्यांकन भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है.

इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी नोट किया कि "प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योगों" को परिभाषित करने वाली अंतिम रिपोर्ट भी अभी तक जमा नहीं की गई है. पीठ ने आदेश दिया कि ऐसे आवेदनों पर विचार करने के लिए बुलाई जाने वाली हर बैठक में सीईसी (CEC) द्वारा नामित एक विशेषज्ञ और नीरी का एक प्रतिनिधि शामिल होना अनिवार्य है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह शर्त भी रखी कि जब तक ये दोनों विशेषज्ञ मौजूद नहीं होंगे, तब तक कोई भी बैठक आगे नहीं बढ़ेगी.