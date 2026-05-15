सुप्रीम कोर्ट ने मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषी की सजा माफ की, कहा- 'ध्यान सुधार पर होना चाहिए, न कि बदले पर'
दोषी 22 साल तक जेल में रह चुका है. मधुमिता की 2003 में हत्या कर दी गई थी.
Published : May 15, 2026 at 8:25 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 26 वर्षीय कवयित्री मधुमिता शुक्ला की 2003 में हुई हत्या के मामले में एक दोषी की समय से पहले रिहाई की याचिका स्वीकार कर ली.यह मामला न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ के समक्ष आया. शीर्ष न्यायालय ने गौर किया कि आरोपी 22 साल बिना किसी छूट के जेल में बिता चुका है.
पीठ ने कहा कि अपराध एक बात है और सुधार दो अलग बातें.पीठ ने गृह मंत्रालय के 9 जुलाई, 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उत्तराखंड सरकार की दोषी रोहित चतुर्वेदी की समय से पहले रिहाई की सिफारिश को खारिज कर दिया गया था.
पीठ ने कहा कि राज्य का ध्यान सुधार पर होना चाहिए, न कि प्रतिशोध पर. पीठ ने यह भी कहा कि चतुर्वेदी पहले से ही जमानत पर बाहर है और उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है.शुक्ला की 9 मई, 2003 को लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह गर्भवती थीं. उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को कवयित्री की हत्या के सिलसिले में सितंबर 2003 में गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि उसका उसके साथ संबंध था. बाद में, शुक्ला की हत्या की साजिश के सिलसिले में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया.
2007 में, निचली अदालत ने शुक्ला की हत्या के मामले में अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, उनके भतीजे रोहित चतुर्वेदी और उनके सहयोगी संतोष कुमार राय को दोषी पाया. अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई.नौतनवा से विधायक रहे अमरमणि त्रिपाठी 2001 में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में मंत्री थे. वे 2002 में बनी बसपा सरकार में भी थे और समाजवादी पार्टी से भी जुड़े रहे थे.
पीठ ने स्पष्ट किया कि हमारे यहां संवैधानिक व्यवस्था में, अपराध की जघन्यता के आधार पर ही सजा में छूट देने से इनकार नहीं किया जा सकता. पीठ ने कहा कि सजा में छूट देना सजा प्रक्रिया का विस्तार नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट कार्यकारी कार्य है, जो वर्तमान और भविष्य से संबंधित है. जैसे- कैदी का आचरण, सुधार के प्रमाण और समाज में पुनर्एकीकरण की संभावनाएं.
पीठ ने कहा, “एक आपराधिक न्याय प्रणाली जो अपराध की गंभीरता से परे जाकर अपराधी के परिवर्तन को देखने से इनकार करती है, वह अपने सुधारात्मक आदर्श के साथ विश्वासघात करेगी, विशेष रूप से सजा में छूट देने के चरण में. न्याय किसी व्यक्ति को उसके सबसे जघन्य कृत्य की छाया में स्थायी रूप से कैद रखने की अनुमति नहीं देता.”
पीठ ने कहा, "स्वतंत्रता से वंचित करना अब सुधार का साधन नहीं रह जाता, बल्कि प्रतिशोध बन जाता है. एक उदार संवैधानिक व्यवस्था में, सजा और उससे संबंधित सभी पहलू, जिनमें सजा में छूट भी शामिल है, अनिवार्य रूप से तर्क पर आधारित होने चाहिए, न कि आक्रोश पर. इसलिए, अपराध की प्रकृति को ही माफी से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता. भावनात्मक प्रतिशोध संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है. माफी का निर्णय कैदी के समग्र मूल्यांकन के बाद और सामाजिक हितों के साथ-साथ उचित और तर्कसंगत मानदंडों पर रिहाई के लिए विचार किए जाने के कैदी के अधिकार को संतुलित करते हुए लिया जाना चाहिए."
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के मामले पर आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्निहित सुधारात्मक सिद्धांत के आलोक में विचार किया जाना चाहिए। पीठ ने आगे कहा, “सज़ा का उद्देश्य केवल प्रतिशोध नहीं है, बल्कि अपराधी का सुधार और पुनर्वास भी है ताकि वह अंततः समाज में पुनः समाहित हो सके.”
पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता बाईस वर्षों से अधिक समय तक कारावास में रह चुका है और उसके हिरासत प्रमाण पत्र में दर्ज है कि कारावास के दौरान उसका आचरण अच्छा रहा है.पीठ ने कहा, “राज्य सरकार द्वारा उसकी समय से पहले रिहाई की सिफारिश से यह भी संकेत मिलता है कि सक्षम अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता का आचरण और पुनर्वास संतोषजनक पाया गया है. ऐसी परिस्थितियों में निरंतर कारावास, छूट और समय से पहले रिहाई नीतियों के अंतर्निहित सुधारात्मक उद्देश्य के विपरीत होगा, विशेष रूप से तब जब उसके सह-आरोपी को पहले ही रिहा किया जा चुका है.”
कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता द्वारा भुगती गई लंबी कैद यह दर्शाती है कि वह पहले ही लंबे समय तक दोषसिद्धि के परिणामों को भुगत चुका है और अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से में कारावास की कठोरताओं का सामना कर चुका है.”
पीठ ने गौर किया कि सह-आरोपी अमरमणि त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 24.08.2023 की अधिसूचना के माध्यम से लगभग सत्रह वर्ष के वास्तविक कारावास और अर्जित छूट के साथ बीस वर्ष की सजा काटने के बाद समय से पहले रिहाई का लाभ दिया जा चुका है.जब एक ही घटना से संबंधित उसी अपराध में एक सह-आरोपी को कम अवधि के कारावास के बाद समय से पहले रिहाई का लाभ दिया जा चुका है, तो याचिकाकर्ता को समान विचार से वंचित करने के लिए ठोस, तर्कसंगत और स्पष्ट रूप से भिन्न परिस्थितियों का होना आवश्यक है.
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