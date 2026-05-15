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सुप्रीम कोर्ट ने मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषी की सजा माफ की, कहा- 'ध्यान सुधार पर होना चाहिए, न कि बदले पर'

सुप्रीम कोर्ट ( IANS )

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 26 वर्षीय कवयित्री मधुमिता शुक्ला की 2003 में हुई हत्या के मामले में एक दोषी की समय से पहले रिहाई की याचिका स्वीकार कर ली.यह मामला न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ के समक्ष आया. शीर्ष न्यायालय ने गौर किया कि आरोपी 22 साल बिना किसी छूट के जेल में बिता चुका है. पीठ ने कहा कि अपराध एक बात है और सुधार दो अलग बातें.पीठ ने गृह मंत्रालय के 9 जुलाई, 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उत्तराखंड सरकार की दोषी रोहित चतुर्वेदी की समय से पहले रिहाई की सिफारिश को खारिज कर दिया गया था. पीठ ने कहा कि राज्य का ध्यान सुधार पर होना चाहिए, न कि प्रतिशोध पर. पीठ ने यह भी कहा कि चतुर्वेदी पहले से ही जमानत पर बाहर है और उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है.शुक्ला की 9 मई, 2003 को लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह गर्भवती थीं. उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को कवयित्री की हत्या के सिलसिले में सितंबर 2003 में गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि उसका उसके साथ संबंध था. बाद में, शुक्ला की हत्या की साजिश के सिलसिले में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया. 2007 में, निचली अदालत ने शुक्ला की हत्या के मामले में अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, उनके भतीजे रोहित चतुर्वेदी और उनके सहयोगी संतोष कुमार राय को दोषी पाया. अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई.नौतनवा से विधायक रहे अमरमणि त्रिपाठी 2001 में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में मंत्री थे. वे 2002 में बनी बसपा सरकार में भी थे और समाजवादी पार्टी से भी जुड़े रहे थे. पीठ ने स्पष्ट किया कि हमारे यहां संवैधानिक व्यवस्था में, अपराध की जघन्यता के आधार पर ही सजा में छूट देने से इनकार नहीं किया जा सकता. पीठ ने कहा कि सजा में छूट देना सजा प्रक्रिया का विस्तार नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट कार्यकारी कार्य है, जो वर्तमान और भविष्य से संबंधित है. जैसे- कैदी का आचरण, सुधार के प्रमाण और समाज में पुनर्एकीकरण की संभावनाएं. पीठ ने कहा, “एक आपराधिक न्याय प्रणाली जो अपराध की गंभीरता से परे जाकर अपराधी के परिवर्तन को देखने से इनकार करती है, वह अपने सुधारात्मक आदर्श के साथ विश्वासघात करेगी, विशेष रूप से सजा में छूट देने के चरण में. न्याय किसी व्यक्ति को उसके सबसे जघन्य कृत्य की छाया में स्थायी रूप से कैद रखने की अनुमति नहीं देता.”