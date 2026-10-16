सुप्रीम कोर्ट ने PFI संस्थापक अबूबकर को दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह असंवेदनशील नहीं हो सकती.
By Sumit Saxena
Published : October 16, 2026 at 7:35 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के संस्थापक अध्यक्ष ई. अबूबकर को दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी लगाईं.
अबूबकर को एक मामले में गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था. इस मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की खंडपीठ में हुई.
जस्टिस सुंदरेश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अदालत मामलों के प्रति असंवेदनशील नहीं हो सकती, और एक जज के तौर पर "आपको इसमें थोड़ी सहानुभूति भी शामिल करनी होगी."
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने दलील दी कि अबूबकर को इलाज के लिए एक हफ्ते के लिए मैक्स अस्पताल भेजा जा सकता है. राजू ने कहा, दूसरी बात, अस्पताल में कोई डिवाइस नहीं होगी. तीसरी बात, अस्पताल में कोई बाहरी व्यक्ति उससे नहीं मिल सकता. पुलिस कमरे के बाहर रहेगी और इसका खर्च उसे ही उठाना होगा.
पीठ ने उसे साकेत स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज का खर्च उठाने का निर्देश दिया और कहा कि उसके साथ परिवार का एक सदस्य रहेगा. पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को एस्कॉर्ट के लिए जरूरी शुल्क का भुगतान भी करना होगा, और यह स्पष्ट किया कि साथ जाने वाले व्यक्ति के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं होनी चाहिए.
पीठ ने कहा, "हम अस्पताल से अनुरोध करते हैं कि वे आगे के जरूरी इलाज और अस्पताल में रुकने की संभावित अवधि के बारे में एक रिपोर्ट दें. अस्पताल का खर्च याचिकाकर्ता को उठाना होगा."
इससे पहले, दिल्ली की एक अदालत ने अबू बकर को जमानत देने से इनकार कर दिया. उसे भारतीय सरकार को उखाड़ फेंकने और 2047 तक एक इस्लामिक खिलाफत स्थापित करने की साजिश में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. अबूबकर ने दावा किया कि वह 70 के दशक में हैं, उन्हें पार्किंसंस की बीमारी है, और कैंसर के इलाज के लिए उनकी सर्जरी भी हो चुकी है.
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