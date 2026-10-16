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सुप्रीम कोर्ट ने PFI संस्थापक अबूबकर को दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के संस्थापक अध्यक्ष ई. अबूबकर को दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी लगाईं.

अबूबकर को एक मामले में गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था. इस मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की खंडपीठ में हुई.