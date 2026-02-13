टीचर्स मीम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के छात्र को 10वीं की परीक्षा में बैठने की इजाजत दी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लड़के को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई तो उसका एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो जाएगा.
Published : February 13, 2026 at 8:41 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टीचरों के बारे में एक आपत्तिजनक मीम सर्कुलेट करने के आरोप में इंदौर के एक स्कूल से निकाले गए नाबालिग लड़के को 10वीं की परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी. साथ ही भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद (CISCE) को एडमिट कार्ड जारी करने का निर्देश दिया.
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने कहा कि लड़के ने परीक्षा देने के लिए पहले ही सीआईएससीई में पंजीकरण करा लिया है और अगर उसे अनुमति नहीं दी गई तो उसका एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो जाएगा.
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ के सामने दलील दी कि लड़के को स्कूल से निकालना गलत सजा थी. उन्होंने कहा कि सुधार के कदम उठाने के बजाय, स्कूल प्रबंधन ने उसे स्कूल से निकाल दिया. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील निपुण सक्सेना ने कहा कि अगर कोर्ट लड़के को परीक्षा देने की इजाजत नहीं देता है, तो उसका एक एकेडमिक साल बर्बाद हो जाएगा.
पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि उसे सुधारने के बजाय, स्कूल ने उसे निकालने का फैसला किया और खुद को उससे अलग कर लिया. पीठ ने कहा कि स्कूल को बच्चे को सुधारने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी लेकिन उसने उसे सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि "आपने (स्कूल ने) कहा कि वह एक बुरा लड़का है."
सक्सेना ने कोर्ट को बताया कि लड़का ट्यूटर्स की मदद से घर पर ही प्राइवेट पढ़ाई कर रहा है. स्कूल के वकील ने याचिकाकर्ता की दलीलों का विरोध किया. वकील ने कहा कि लड़के ने जो किया है, उसके लिए उसे माफ नहीं किया जा सकता.
पीठ ने दलीलें सुनने के बाद कहा, "इन हालात में, हम CISCE को याचिकाकर्ता के बेटे को एडमिट कार्ड/हॉल टिकट देकर परीक्षा देने की इजाजत देने का निर्देश देते हैं. विवाद की वजह को देखते हुए, प्रतिवादी नंबर 5 (स्कूल) को याचिकाकर्ता के बेटे को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ नहीं, बल्कि एक अलग कमरे में परीक्षा देने और लिखने की इजाजत देने की आजादी है."
पीठ ने कहा कि स्कूल को शारीरिक शिक्षा और सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क (SUPW) के लिए इंटरनल असेसमेंट करना चाहिए और असेसमेंट के मार्क्स प्रतिवादी नंबर 6 (CISCE) को जमा करने चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल और CISCE से यह सुनिश्चित करने को कहा कि लड़का 17 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षा में बैठ सके.
6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और अन्य से एक नाबालिग लड़के के पिता की अर्जी पर जवाब मांगा था. लड़के को इंदौर के एक स्कूल ने टीचरों से जुड़ा एक आपत्तिजनक मीम शेयर करने के आरोप में निकाल दिया था.
याचिका में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पिछले साल नवंबर के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें स्कूल के उस फैसले को बरकरार रखा गया था जिसमें कक्षा 9 के 13 साल के छात्र को शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के बीच में ही टर्मिनेट कर दिया गया था.
यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश के EWS कैंडिडेट को राहत, SC ने प्रोविजनल MBBS सीट देने का निर्देश दिया