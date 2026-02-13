ETV Bharat / bharat

टीचर्स मीम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के छात्र को 10वीं की परीक्षा में बैठने की इजाजत दी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टीचरों के बारे में एक आपत्तिजनक मीम सर्कुलेट करने के आरोप में इंदौर के एक स्कूल से निकाले गए नाबालिग लड़के को 10वीं की परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी. साथ ही भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद (CISCE) को एडमिट कार्ड जारी करने का निर्देश दिया.

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने कहा कि लड़के ने परीक्षा देने के लिए पहले ही सीआईएससीई में पंजीकरण करा लिया है और अगर उसे अनुमति नहीं दी गई तो उसका एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो जाएगा.

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ के सामने दलील दी कि लड़के को स्कूल से निकालना गलत सजा थी. उन्होंने कहा कि सुधार के कदम उठाने के बजाय, स्कूल प्रबंधन ने उसे स्कूल से निकाल दिया. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील निपुण सक्सेना ने कहा कि अगर कोर्ट लड़के को परीक्षा देने की इजाजत नहीं देता है, तो उसका एक एकेडमिक साल बर्बाद हो जाएगा.

पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि उसे सुधारने के बजाय, स्कूल ने उसे निकालने का फैसला किया और खुद को उससे अलग कर लिया. पीठ ने कहा कि स्कूल को बच्चे को सुधारने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी लेकिन उसने उसे सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि "आपने (स्कूल ने) कहा कि वह एक बुरा लड़का है."

सक्सेना ने कोर्ट को बताया कि लड़का ट्यूटर्स की मदद से घर पर ही प्राइवेट पढ़ाई कर रहा है. स्कूल के वकील ने याचिकाकर्ता की दलीलों का विरोध किया. वकील ने कहा कि लड़के ने जो किया है, उसके लिए उसे माफ नहीं किया जा सकता.