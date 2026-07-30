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सुप्रीम कोर्ट ने IIT खड़गपुर के स्टूडेंट को मेडिकल ग्राउंड पर IIT रुड़की में ट्रांसफर की इजाजत दी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आईआईटी खड़गपुर के एक स्टूडेंट को, जिसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, मेडिकल ग्राउंड पर आईआईटी रुड़की ट्रांसफर करने की इजाजत दे दी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने की.

पीठ ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट को ट्रांसफर करने के लिए संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया. पीठ ने इंस्टीट्यूट को एक हफ्ते के अंदर जरूरी ट्रांसफर/माइग्रेशन सर्टिफिकेट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जारी करने का निर्देश दिया.

पीठ ने कहा कि इस मामले में न्याय तभी होगा जब याचिकाकर्ता से जुड़े जरूरी ट्रांसफर/माइग्रेशन सर्टिफिकेट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जारी करने का निर्देश दिया जाए ताकि वह आईआईटी रुड़की में ट्रांसफर/माइग्रेशन और एडमिशन ले सके. पीठ ने कहा, “इसी हिसाब से आदेश दिया जाता है.”

पीठ ने साफ किया कि यह काम एक हफ़्ते के अंदर किया जाना चाहिए. पीठ ने कहा, “हमने यह आदेश याचिकाकर्ता की हेल्थ से जुड़ी खास दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए पास किया है… यह देखने की जरूरत नहीं है कि याचिकाकर्ता को फीस स्ट्रक्चर और आईआईटी रुड़की को किए जाने वाले दूसरे पेमेंट से जुड़ी सभी जरूरतों को पूरा करना होगा.”