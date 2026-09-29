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चुनाव आयोग विवाद: सुप्रीम कोर्ट CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को तैयार

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ( File Photo/ ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को एक नई याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें सवाल उठाया गया है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्तों - सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की सहमति के बिना चुनाव आयोग की ओर से एकतरफा फैसला ले सकते हैं.

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का जिक्र किया. वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वैधानिक योजना के तहत बहु-सदस्यीय आयोग के निर्णय सर्वसम्मति से या बहुमत से होना जरूरी है, और उन्होंने इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की. सिंह ने तर्क दिया कि जैसा कि कानून में कहा गया है, एक बहु-सदस्यीय आयोग के गठन का उद्देश्य यह है कि निर्णय सर्वसम्मति से या बहुमत से लिए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के काम करने के तरीके को देखते हुए, इस पूरी SIR प्रक्रिया पर गंभीर संदेह है कि क्या चुनाव आयोग द्वारा कोई निर्णय लिया गया था या नहीं. सिंह ने कहा, "क्योंकि अगर आयोग ने एकमत से फैसला नहीं लिया है, तो यह... कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वह भी इसी आधार पर है कि यह एक आयोग का निर्णय है. इसलिए, यह एक गंभीर मुद्दा है. मैं केवल अनुरोध कर रहा हूं..." कार्यवाही की जानकारी रखने वाले एक वकील के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते इस मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है. इस याचिका में CEC ज्ञानेश कुमार को यह स्पष्ट करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि उन्होंने किस अधिकार के तहत व्यक्तिगत रूप से चुनाव आयोग की सामूहिक निर्णय लेने की शक्ति का इस्तेमाल किया, जबकि संविधान का अनुच्छेद 324(3) उन्हें सिर्फ आयोग का अध्यक्ष बनाता है और आयोग के सामूहिक अधिकार का उन्हें कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं देता है.