तमिलनाडु में SIR कराने के फैसले के खिलाफ DMK की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
तमिलनाडु में एसआईआर को लेकर डीएमके की याचिका पर 11 नवंबर को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हुआ है.
By Sumit Saxena
Published : November 7, 2025 at 1:23 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली डीएमके की याचिका पर 11 नवंबर को विचार करने पर सहमति जताई.
सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इस मामले को उठाया गया. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) की ओर पेश वकील विवेक सिंह ने बेंच से याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. इस पर सीजेआई ने मामले को मंगलवार को सुचिबद्ध करने के लिए कहा.
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के संगठन सचिव आरएस भारती की तरफ से दायर याचिका में इस प्रक्रिया को असंवैधानिक, मनमाना और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा बताया गया है. याचिका में कहा गया है कि, नागरिकता साबित करने के लिए नागरिकता जैसे दायित्व थोपकर, एसआईआर अपने वैधानिक उद्देश्य से परे जाकर, वास्तव में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के रूप में कार्य कर रहा है.
इस प्रक्रिया के माध्यम से, प्रतिवादी ने पंजीकृत मतदाता को दी गई वैधता की स्थापित धारणा को उलट दिया है और पंजीकृत मतदाताओं पर बिना पर्याप्त सूचना के अपनी नागरिकता फिर से स्थापित करने का भारी बोझ डाल दिया है. याचिका में राज्य में एसआईआर लागू करने के लिए चुनाव आयोग की 27 अक्टूबर की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है.
याचिका में कहा गया है कि, एसआईआर स्पष्ट रूप से संवैधानिक अतिक्रमण का मामला है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 324, चुनाव आयोग को चुनावों पर अधीक्षण और नियंत्रण प्रदान करते हुए, केवल उन्हीं क्षेत्रों में कार्य करता है जहां कानून का कोई प्रावधान नहीं है.
याचिका में आगे कहा गया है कि यदि एसआईआर और आदेशों को रद्द नहीं किया गया, तो वे मनमाने ढंग से और बिना किसी उचित प्रक्रिया के, लाखों मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार से वंचित कर सकते हैं. इससे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र बाधित हो सकता है, जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं.
याचिका में कहा गया है कि, निर्देश की दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं, उचित प्रक्रिया के अभाव और तमिलनाडु राज्य में मतदाता सूची के उक्त विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए अनुचित रूप से कम समय-सीमा के कारण इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप लाखों वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटना तय है, जिससे वे मताधिकार से वंचित हो जाएंगे.
याचिका में इसे आर्टिकल 14, 19 और 21 (समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार) और संविधान के अन्य प्रावधानों, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरओपीए) और 1960 के मतदाता पंजीकरण नियमों का उल्लंघन बताया गया है.
