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सुप्रीम कोर्ट NHAI की आवारा पशु संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ बनाने पर सहमत

आवारा मवेशियों के लिए शेल्टर होम बनाने के निर्देश पर NHAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये काम स्थानीय एजेंसियों का है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : September 21, 2026 at 1:47 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की उस याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ बनाने पर सहमत हो गया, जिसमें उसे देश भर में आवारा मवेशियों के लिए आश्रय स्थल बनाने के निर्देश को चुनौती दी गई है.

एनएचएआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने यह मामला उठाया. मेहता ने कहा कि जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली विशेष पीठ ने उनसे आश्रय स्थल बनाने को कहा था, जिन्हें स्थानीय निकायों और प्रशासन को बनाना होगा.

मेहता ने कहा कि एनएचएआई को देश भर में आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने का निर्देश दिया गया है, जिस पर प्राधिकरण के मुताबिक लगभग 7,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. मेहता ने कहा कि अथॉरिटी का कहना है कि स्थानीय जिला प्रशासन को इसे संभालना चाहिए. उन्होंने कहा, “हम इसे पूरे देश के स्तर पर नहीं कर सकते.”

उन्होंने एनएचएआई की याचिका पर सुनवाई के लिए जस्टिस नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की विशेष पीठ के पुनर्गठन की भी मांग की.

मेहता ने कहा, “आवारा कुत्तों से जुड़ा एक मामला है. मैं एनएचएआई की तरफ से एक आवेदन दे रहा हूं.” उन्होंने कहा कि सीजेआई के खास निर्देश के बिना विशेष पीठ नहीं बनाई जा सकती. सीजेआई ने कहा, "हम पीठ का गठन करेंगे."

यह घटनाक्रम आवारा कुत्तों और मवेशियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान हुआ, जिसमें उनके प्रबंधन के उपाय और अलग-अलग सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारियां शामिल थीं.

ये भी पढ़ें- निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ ममता की याचिका को सूचीबद्ध करने पर SC सहमत

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