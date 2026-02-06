ETV Bharat / bharat

'क्या ऑनलाइन न्यूज़ पर भी राइट टू बी फॉरगॉटन लागू किया जा सकता है'? सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट, मानहानि के मुकदमे में निचली अदालत द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए मीडिया संस्थानों को रिपोर्ट हटाने का कहा था.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 6, 2026 at 8:50 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि डिजिटल युग में, सोशल मीडिया की लगातार बढ़ती सक्रियता के बीच लोग अब 'भूल जाने' की इच्छा रखने लगे हैं. कोर्ट ने यह भी नोट किया कि इंटरनेट पर अपमानजनक सामग्री बहुत तेज़ी से फैलती है. जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह टिप्पणी एक मीडिया हाउस की याचिका पर विचार करने के दौरान की.

इस याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एक निचली अदालत के निर्देश को बरकरार रखा गया था. निचली अदालत ने एक ऐसे आरोपी से संबंधित खबरों के प्रकाशन और प्रसार पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसे एक आपराधिक मामले में बरी किया जा चुका है.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति के सम्मान, निजता और 'भूल जाने के अधिकार' (Right to be Forgotten) के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया. मीडिया हाउस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने पक्ष रखा, जिन्होंने हाई कोर्ट के निर्देश को चुनौती दी थी.

सुनवाई के दौरान, दातार ने तर्क दिया कि 'भूल जाने का अधिकार' ऑनलाइन समाचारों पर लागू नहीं किया जा सकता. उन्होंने अदालत से इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने का अनुरोध किया क्योंकि मद्रास, राजस्थान और पंजाब एवं हरियाणा जैसे कई हाई कोर्ट इस विषय पर अपनी अलग-अलग राय दे चुके हैं. उन्होंने कहा कि कई हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को आधार मानकर फैसले सुना रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की.

वरिष्ठ अधिवक्ता दातार ने सर्वोच्च न्यायालय से इस संबंध में कानूनी स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने 'भूल जाने के अधिकार' के दायरे को बहुत अधिक बढ़ा दिया है और इसे इतिहास को मिटाने के एक औजार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है.

पीठ के सामने यह तर्क दिया गया कि 2017 के के.एस. पुट्टास्वामी मामले (जिसे 'निजता का अधिकार' फैसला भी कहा जाता है) में स्पष्ट कहा गया था कि निजता के अधिकार में इतिहास को मिटाने का अधिकार शामिल नहीं है.

सुनवाई के दौरान पीठ ने दातार से पूछा कि यदि मीडिया संस्थान एक ही समाचार को बार-बार दोहराते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) (प्रेस की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (निजता एवं सम्मान का अधिकार) के बीच टकराव होने पर कौन सा अधिकार सर्वोपरि माना जाएगा?

वरिष्ठ अधिवक्ता दातार ने जवाब दिया कि अखबारों में भी एक बार खबर छप जाने के बाद वह रिकॉर्ड में बनी रहती है, और अधिकारों के टकराव की स्थिति में "जनता के जानने का अधिकार (right to know) सर्वोपरि होगा. समाचार को मिटाया नहीं जा सकता."

जस्टिस नागरत्ना ने सवाल किया कि हम 'भूल जाने के अधिकार' के साथ सामंजस्य कैसे बैठा सकते हैं, क्योंकि "यदि कोई चीज़ खबरों में बनी रहती है, तो उस व्यक्ति को (समाज द्वारा) भुलाया कैसे जा सकता है?"

दातार ने कहा कि हालांकि उन्होंने अदालती आदेश का पालन करते हुए संबंधित व्यक्ति से जुड़ी खबर को हटा दिया है, लेकिन इंटरनेट पर कोई भी समाचार एक निश्चित समय के बाद 'आर्काइव' (पुराने रिकॉर्ड) में चला जाता है.

वरिष्ठ अधिवक्ता दातार ने कहा, "हमने अदालत के निर्देशों का पालन किया है और उस समाचार को हटा दिया है. हमने उस व्यक्ति के आपराधिक मामले से बरी होने (डिस्चार्ज) की खबर को भी कवर किया है. समस्या यह है कि यदि हम किसी समाचार से उस व्यक्ति का नाम हटाते हैं, तो उस पूरी घटना की कहानी भी खत्म हो जाती है."

इस पर हस्तक्षेप करते हुए जस्टिस भुइयां ने मौखिक टिप्पणी की, "आजकल नागरिकों को जानकारी से वंचित करने के लिए निजता (privacy) की एक दीवार खड़ी की जा रही है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है."

दातार ने कहा, "अगर कोई अदालत प्रतिकूल टिप्पणियां करती है, तो वह मीडिया के लिए खबर बन जाती है. अब क्या उन रिपोर्टों को सिर्फ इसलिए हटाया जा सकता है क्योंकि वे टिप्पणियां बाद में रद्द कर दी गईं?" उन्होंने पीठ से अनुरोध किया कि 'भूल जाने के अधिकार' को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए और यह तय किया जाए कि इसे प्रेस की स्वतंत्रता के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है.

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "यह एक नया युग है. अब सोशल मीडिया के दौर में लोग खुद को 'भुला दिया जाना' पसंद करेंगे. इंटरनेट पर कई अपमानजनक सामग्रियां डाली जा रही हैं. यह एक दिलचस्प विषय है, हम इस पर विचार करेंगे."

दलीलों को सुनने के बाद, पीठ ने उस व्यक्ति (जिसने 'भूल जाने के अधिकार' की मांग की है) और अन्य मीडिया संगठनों को नोटिस जारी किया है और 16 मार्च तक उनका जवाब मांगा है.

शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली हाई कोर्ट के 18 दिसंबर के आदेश को 'नजीर' यानी उदाहरण के तौर पर नहीं माना जाएगा, लेकिन कोर्ट ने मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. बता दें कि 18 दिसंबर, 2025 को हाई कोर्ट ने एक मानहानि के मुकदमे में निचली अदालत द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए मीडिया संस्थानों को उस व्यक्ति से संबंधित समाचार रिपोर्ट हटाने का निर्देश दिया था.

