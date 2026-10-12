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Delhi Protests: सुप्रीम कोर्ट SCBA और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करने को तैयार

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की एक याचिका सहित कई याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन अदालत के काम या वकीलों, कर्मचारियों और वादियों की आवाजाही में बाधा डाले बिना आगे बढ़ना चाहिए.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच वकीलों को हो रही मुश्किलों पर चिंता जताने वाली याचिका की जांच करने पर सहमति जताई.