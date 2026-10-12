Delhi Protests: सुप्रीम कोर्ट SCBA और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करने को तैयार
SCBA अध्यक्ष प्रदीप राय ने अपनी याचिका में दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के बीच इंटरनेट सेव पर प्रतिबंध समेत कई मुद्दों को उठाया है.
Published : October 12, 2026 at 1:24 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की एक याचिका सहित कई याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन अदालत के काम या वकीलों, कर्मचारियों और वादियों की आवाजाही में बाधा डाले बिना आगे बढ़ना चाहिए.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच वकीलों को हो रही मुश्किलों पर चिंता जताने वाली याचिका की जांच करने पर सहमति जताई.
पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल हैं, ने वरिष्ठ वकील और SCBA अध्यक्ष प्रदीप राय की बातों पर ध्यान दिया.
CJI ने कहा, "लोकतांत्रिक गतिविधियां आसानी से होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कामकाज या वकीलों, कोर्ट स्टाफ और केस लड़ने वालों के आने-जाने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए."
राय ने विरोध प्रदर्शनों के बीच इंटरनेट सेव पर लगा प्रतिबंध समेत कई मुद्दों पर बात की.
राय ने कहा, "हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं. संस्थान अपने संस्थागत कर्तव्यों का पालन कर रहा है, और हम अपने पेशेवर कर्तव्यों को निभा रहे हैं. पार्टियों को हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए."
एक वकील ने बताया कि एक स्वतंत्र वकील ने भी याचिका दायर की है.
CJI ने कहा, "मैंने प्रदर्शनकारियों से भी अपील की है. सभी राजनीतिक दलों से भी... कोर्ट को इसमें नहीं घसीटा जाना चाहिए… वकीलों, मुकदमे लड़ने वालों और कोर्ट के कर्मचारियों की आवाजाही में कोई बाधा या रुकावट नहीं होनी चाहिए. उन्हें काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए."
राय ने कहा कि मैंने इस संबंध में एक बयान दिया है कि उन्हें इन सब में अदालत को नहीं घसीटना चाहिए.
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