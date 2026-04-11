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SC रूस में हिरासत में लिए गए 26 भारतीयों की सुरक्षित वापसी की याचिका पर विचार पर सहमत

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को उस याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया जिसमें केंद्र को 26 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई है. इन नागरिकों को कथित तौर पर रूस में हिरासत में लिया गया और यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किया गया. यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. बेंच ने कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मुद्दे पर निर्देश लेने को कहा. पिटीशनर्स की ओर से पेश वकील ने बेंच को बताया कि ये 26 लोग रूस में फंसे भारतीय नागरिक हैं. वकील ने दावा किया कि उन्हें रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया गया.