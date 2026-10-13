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चुनाव आयुक्तों को मिलने वाली कानूनी छूट पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साल 2023 के कानून के उस प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमति दे दी है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) को उनकी आधिकारिक ड्यूटी के दौरान किए गए कुछ कार्यों के लिए कानूनी छूट (इम्यूनिटी) देता है. यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने आया.

पीठ ने इस याचिका पर विचार करने की सहमति देते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. यह याचिका स्वयंसेवी संस्था (NGO) एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर की गई है.