चुनाव आयुक्तों को मिलने वाली कानूनी छूट पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र से मांगा जवाब
एडीआर द्वारा दायर याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त अधिनियम की धारा 16 को असंवैधानिक, अमान्य और प्रभावहीन घोषित करने की मांग की गई है.
By Sumit Saxena
Published : October 13, 2026 at 8:21 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साल 2023 के कानून के उस प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमति दे दी है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) को उनकी आधिकारिक ड्यूटी के दौरान किए गए कुछ कार्यों के लिए कानूनी छूट (इम्यूनिटी) देता है. यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने आया.
पीठ ने इस याचिका पर विचार करने की सहमति देते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. यह याचिका स्वयंसेवी संस्था (NGO) एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर की गई है.
याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त अधिनियम की धारा 16 को असंवैधानिक, अमान्य और प्रभावहीन घोषित करने की मांग की गई है. क्योंकि, यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के साथ-साथ संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती है.
याचिका में वर्तमान और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों (CEC) और चुनाव आयुक्तों के खिलाफ उन कानूनी कार्यवाहियों को भी फिर से शुरू करने की मांग की गई है, जो इस अधिनियम की धारा 16 के लागू होने के कारण बंद हो गई थीं.
याचिका में तर्क दिया गया है कि धारा 16 वर्तमान और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों/चुनाव आयुक्तों को जीवन भर के लिए पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है, जिसका उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोई तार्किक संबंध नहीं है. याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह प्रावधान मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों को किसी भी अदालत के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह बाहर कर देता है.
चुनाव आयुक्तों को मिलने वाली इस पूर्ण कानूनी सुरक्षा को चुनौती देने वाली एक ऐसी ही याचिका गैर-सरकारी संगठन 'लोक प्रहरी' द्वारा भी दायर की गई है, जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. अदालत की पीठ ने एडीआर (ADR) की इस नई याचिका को भी 'लोक प्रहरी' वाले मामले के साथ जोड़ने का निर्देश दिया है.
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