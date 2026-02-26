ETV Bharat / bharat

चुनावों में राजनीतिक पार्टियों के रुपये के गलत प्रयोग का मामला, SC याचिका पर विचार के लिए सहमत

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा पैसे की ताकत के बिना रोक-टोक इस्तेमाल के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गया और इस बात पर जोर दिया कि चुनावों में पैसे की ताकत का बिना रोक-टोक प्रयोग रोका जाना चाहिए.

यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल पंचोली की बेंच के सामने आया. एनजीओ कॉमन कॉज के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे लोकतंत्र की जड़ तक जाता है: चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा पैसे की ताकत का बिना रोक-टोक इस्तेमाल.

भूषण ने कहा कि आज कानून के तहत हर उम्मीदवार के खर्च की लिमिट है, हालांकि यह लिमिट अक्सर लागू नहीं होती क्योंकि लोग कैश में खर्च करते हैं.

जस्टिस बागची ने कहा कि भूषण के प्रस्ताव से आगे भी कुछ है और उन्होंने यूएस चुनावों का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि एक पार्टी के लिए खर्च की लिमिट होती है, और जब वह लिमिट पूरी हो जाती है, तो उम्मीदवार के दोस्तों के बीच एक समझौता होता है.

जस्टिस बागची ने पूछा, “मान लीजिए कि एक इंडियन-अमेरिकन पैक्ट आपको फंड देगा, तो इसकी लिमिट क्या है?” और उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी के दोस्त फंड देंगे.

जस्टिस बागची ने भूषण से कहा कि यदि एक्स सीमा से परे कोई फंडिंग नहीं है, तो वह अनुच्छेद 19 (1) (ए) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भौतिक समर्थन के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए अदालत के सामने आएंगे, और पूछा, "हम इसे कैसे नियंत्रित करेंगे?"