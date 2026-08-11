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CJP से जुड़ी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कोर्टरूम की टिप्पणियों के कथित दुरुपयोग की होगी जांच

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) से जुड़े मामले में दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स एंव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया है. अदालत ने इन सबसे एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें कोर्टरूम में कही गई बातों के कथित व्यावसायिक इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसमें 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) से जुड़ी गतिविधियां भी शामिल हैं. यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच के सामने आया. बेंच ने वकील राजा चौधरी की दाखिल की गई जनहित याचिका की जांच करने पर सहमति जताई और मामले की सुनवाई 10 सितंबर को तय की. याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि, जजों की मौखिक टिप्पणियों के कथित व्यावसायिक उपयोग, ट्रेडमार्क, कमाई के उद्देश्य से प्रसार और अनधिकृत इस्तेमाल की जांच कर कार्रवाई की जाए. याचिका में खासतौर पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) से जुड़ी गतिविधियों का जिक्र किया गया है. याचिका में एक स्वतंत्र एजेंसी, खासकर सीबीआई को, नकली वकीलों और कानूनी पेशे में व्यावसायिक मानक के बिगड़ने से जुड़े आरोपों की जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है. याचिका में उन लोगों या संस्थाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रही कार्यवाही से निकले मौखिक कोर्टरूम ऑब्जर्वेशन (मौखिक न्यायालय अवलोकन) और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के व्यवसायिक इस्तेमाल या बिना इजाजत व्यवसायिक इस्तेमाल में कथित तौर पर शामिल हैं, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी गतिविधियां भी शामिल हैं.