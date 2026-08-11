CJP से जुड़ी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कोर्टरूम की टिप्पणियों के कथित दुरुपयोग की होगी जांच
सुप्रीम कोर्ट CJP की गतिविधियों और कोर्टरूम की टिप्पणियों के कमर्शियल इस्तेमाल को उठाने वाली PIL की जांच के लिए सहमत हुआ है.
By Sumit Saxena
Published : August 11, 2026 at 1:57 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) से जुड़े मामले में दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स एंव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया है.
अदालत ने इन सबसे एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें कोर्टरूम में कही गई बातों के कथित व्यावसायिक इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसमें 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) से जुड़ी गतिविधियां भी शामिल हैं.
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच के सामने आया. बेंच ने वकील राजा चौधरी की दाखिल की गई जनहित याचिका की जांच करने पर सहमति जताई और मामले की सुनवाई 10 सितंबर को तय की.
याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि, जजों की मौखिक टिप्पणियों के कथित व्यावसायिक उपयोग, ट्रेडमार्क, कमाई के उद्देश्य से प्रसार और अनधिकृत इस्तेमाल की जांच कर कार्रवाई की जाए. याचिका में खासतौर पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) से जुड़ी गतिविधियों का जिक्र किया गया है. याचिका में एक स्वतंत्र एजेंसी, खासकर सीबीआई को, नकली वकीलों और कानूनी पेशे में व्यावसायिक मानक के बिगड़ने से जुड़े आरोपों की जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है.
याचिका में उन लोगों या संस्थाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रही कार्यवाही से निकले मौखिक कोर्टरूम ऑब्जर्वेशन (मौखिक न्यायालय अवलोकन) और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के व्यवसायिक इस्तेमाल या बिना इजाजत व्यवसायिक इस्तेमाल में कथित तौर पर शामिल हैं, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी गतिविधियां भी शामिल हैं.
याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ता सम्मानपूर्वक यह कहना चाहता है कि बाद के घटनाक्रम, जिसमें "कॉकरोच जनता पार्टी" के कथित ट्रेडमार्क से जुड़ी गतिविधियां, कमर्शियल दावे, ब्रांडिंग कैंपेन और मोनेटाइज्ड डिजिटल सर्कुलेशन शामिल हैं. पहली नजर में न्यायिक विवाद और मौखिक कोर्टरूम बातचीत का संगठित व्यावसायिक इस्तेमाल दिखाते हैं."
याचिका में कहा गया है कि मेटाफरिकल कोर्टरूम बहस को ट्रोलिंग कल्चर और वायरल सनसनीखेज तरीके से नहीं, बल्कि बौद्धिक और न्यायशास्त्रीय परंपराओं के संदर्भ में समझा जाना चाहिए. याचिका में कहा गया है कि निष्पक्ष आलोचना, लोकतांत्रिक असहमति, व्यंग्य और संवैधानिक रूप से सुरक्षित बोलने की आजादी को सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन न्यायिक टिप्पणियों का व्यावसायिक इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए जिससे न्यायपालिका और न्याय प्रशासन में जनता का भरोसा कम हो.
याचिका में कहा गया है कि, वायरल क्लिपिंग, ट्रोलिंग, नकल और संवैधानिक अदालतों की एल्गोरिदमिक बेइज्जती प्रक्रियागत संवैधानिकता के लिए खतरा है और न्यायपालिका में जनता का भरोसा कमजोर करती है.
'कॉकरोच' विवाद
यह मामला मई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की कही बातों से शुरू हुआ. जब मजाकिया 'कॉकरोच जनता पार्टी' आंदोलन पर बहस छिड़ गई, तो चीफ जस्टिस ने साफ किया कि उनकी 'कॉकरोच' वाली टिप्पणी सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो नकली डिग्री लेकर इस पेशे को अपना रहे हैं, न कि छात्रों, युवाओं, प्रदर्शनकारियों या नई पीढ़ी के लिए यह बात कही गई थी.
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