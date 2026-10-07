झारखंड DGP की नियुक्ति रद्द करने की केंद्र की याचिका पर विचार करने के लिए SC सहमत
कोर्ट ने झारखंड सरकार और अन्य के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के अनुरोध वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई.
By Sumit Saxena
Published : October 7, 2026 at 6:23 PM IST
नई दिल्ली : केंद्र ने झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केंद्र ने दलील दी है कि पुलिस प्रमुख के चयन से जुड़े राज्य के 2025 के नियम सुप्रीम कोर्ट के पहले जारी किए गए जरूरी निर्देशों के खिलाफ हैं.
बुधवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ के सामने इस मामले को उल्लिखित किया. सीजेआई ने केंद्र की अर्जी को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई. केंद्र ने झारखंड सरकार के उस तरीके पर आपत्ति जताई जिसमें उसने मिश्रा को 30 दिसंबर, 2025 को डीजीपी के तौर पर नियुक्त करने के लिए अपने नियमों में बदलाव किया, जो उनके रिटायर होने से एक दिन पहले था.
यह अर्जी लंबे समय से चल रहे प्रकाश सिंह केस में दायर की गई है. इसमें "झारखंड के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक (पुलिस बल प्रमुख) के चयन एवं नियुक्ति विनियमन, 2025’ के तहत की गई नियुक्तियों की वैधता को चुनौती दी गई है."
केंद्र ने कोर्ट से कहा है कि वह झारखंड को प्रकाश सिंह केस में दिए गए उसके निर्देशों को लागू करने का निर्देश दे और इसके बजाय, 2025 के रेगुलेशन के तहत की गई डीजीपी नियुक्तियों को गैर-कानूनी घोषित करे. प्रकाश सिंह केस पुलिस सुधारों की सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग से जुड़ा है, जिसमें कोर्ट ने 2006 से कई निर्देश जारी किए हैं.
इन निर्देशों का मकसद पुलिस को बेवजह राजनीतिक दखल से बचाना और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए पारदर्शी, मेरिट के आधार पर नियुक्ति और तय समय पक्का करना था. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि झारखंड राज्य द्वारा बनाए गए ये नियम प्रकाश सिंह मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से उल्लंघन है.
केंद्र की अर्जी में कहा गया है, "इसके अलावा, इस कोर्ट के निर्देशों और आदेशों की अवहेलना करते हुए, राज्य सरकार ने इस कोर्ट से 03 जुलाई 2018 के ऊपर बताए गए निर्देश में बताई गई इजाजत नहीं ली है, इससे पहले कि वह उस विवादित रेगुलेशन को नोटिफाई करे."
आवेदन में कहा गया कि 29 दिसंबर के प्रस्ताव ने डीजीपी के तौर पर नियुक्ति के लिए छह महीने की बची हुई सर्विस की जरूरत को हटा दिया, जिससे 2025 के नियमों के तहत मिश्रा के नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया.
आवेदन में कहा गया, “इस कोर्ट के उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना और अवहेलना में झारखंड राज्य ने 30 दिसंबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से तदाशा मिश्रा, आईपीएस (जेएच:94) को डीजीपी (एचओपीएफ) के रूप में उपरोक्त विनियमन 2025 के आधार पर 06 महीने की अवशिष्ट सेवा की आवश्यकता को संशोधित करते हुए, 29 दिसंबर 2025 के अपने संकल्प के माध्यम से नियुक्त किया. इसलिए अब, उनके प्रस्ताव के अनुसार डीजीपी (HoPF) की नियुक्ति के लिए बची हुई सेवा की कोई जरूरत नहीं है.”
केंद्र ने तर्क दिया कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह फैसले का उल्लंघन करता है, जिसमें कहा गया है कि केवल उन्हीं अधिकारियों के डीजीपी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है जिनकी रिटायरमेंट से पहले कम से कम छह महीने की सर्विस बची हो.
इससे पहले, झारखंड ने 2 फरवरी, 2025 को अनुराग गुप्ता को दो साल के कार्यकाल के लिए डीजीपी नियुक्त किया था. गुप्ता के रिटायरमेंट से पहले सिर्फ तीन महीने की सर्विस बची थी.
गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल, 3 मई और 23 मई, 2025 को राज्य को लिखा. केंद्र ने इस नियुक्ति का विरोध किया, यह कहते हुए कि गुप्ता 30 अप्रैल, 2025 को रिटायर हो रहे हैं. गुप्ता के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद, झारखंड सरकार ने 30 दिसंबर, 2025 को तदाशा मिश्रा को डीजीपी नियुक्ति किया.
केंद्र का कहना है कि 6 जनवरी, 2026 को भेजे गए एक पत्र में उसने राज्य से 2025 के रेगुलेशन और मिश्रा की नियुक्ति दोनों को रद्द करने के लिए कहा था, यह बताते हुए कि वह अगले ही दिन रिटायर होने वाली थीं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एक नई चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा था. हालांकि, आवेदन में आरोप लगाया गया है कि राज्य ने आपत्ति के बावजूद नियुक्ति पर जोर दिया.
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