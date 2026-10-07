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झारखंड DGP की नियुक्ति रद्द करने की केंद्र की याचिका पर विचार करने के लिए SC सहमत

सुप्रीम कोर्ट ( file photo-AFP )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली : केंद्र ने झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केंद्र ने दलील दी है कि पुलिस प्रमुख के चयन से जुड़े राज्य के 2025 के नियम सुप्रीम कोर्ट के पहले जारी किए गए जरूरी निर्देशों के खिलाफ हैं.

बुधवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ के सामने इस मामले को उल्लिखित किया. सीजेआई ने केंद्र की अर्जी को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई. केंद्र ने झारखंड सरकार के उस तरीके पर आपत्ति जताई जिसमें उसने मिश्रा को 30 दिसंबर, 2025 को डीजीपी के तौर पर नियुक्त करने के लिए अपने नियमों में बदलाव किया, जो उनके रिटायर होने से एक दिन पहले था. यह अर्जी लंबे समय से चल रहे प्रकाश सिंह केस में दायर की गई है. इसमें "झारखंड के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक (पुलिस बल प्रमुख) के चयन एवं नियुक्ति विनियमन, 2025’ के तहत की गई नियुक्तियों की वैधता को चुनौती दी गई है." केंद्र ने कोर्ट से कहा है कि वह झारखंड को प्रकाश सिंह केस में दिए गए उसके निर्देशों को लागू करने का निर्देश दे और इसके बजाय, 2025 के रेगुलेशन के तहत की गई डीजीपी नियुक्तियों को गैर-कानूनी घोषित करे. प्रकाश सिंह केस पुलिस सुधारों की सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग से जुड़ा है, जिसमें कोर्ट ने 2006 से कई निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों का मकसद पुलिस को बेवजह राजनीतिक दखल से बचाना और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए पारदर्शी, मेरिट के आधार पर नियुक्ति और तय समय पक्का करना था. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि झारखंड राज्य द्वारा बनाए गए ये नियम प्रकाश सिंह मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से उल्लंघन है. केंद्र की अर्जी में कहा गया है, "इसके अलावा, इस कोर्ट के निर्देशों और आदेशों की अवहेलना करते हुए, राज्य सरकार ने इस कोर्ट से 03 जुलाई 2018 के ऊपर बताए गए निर्देश में बताई गई इजाजत नहीं ली है, इससे पहले कि वह उस विवादित रेगुलेशन को नोटिफाई करे." आवेदन में कहा गया कि 29 दिसंबर के प्रस्ताव ने डीजीपी के तौर पर नियुक्ति के लिए छह महीने की बची हुई सर्विस की जरूरत को हटा दिया, जिससे 2025 के नियमों के तहत मिश्रा के नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया.