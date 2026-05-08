सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के एक कांग्रेस विधायक की याचिका पर विचार करने पर सहमत
यह विवाद 2023 के कर्नाटक असेंबली इलेक्शन से शुरू हुआ, जहां राजे गौड़ा ने शुरू में जीवराज को 201 वोटों के मामूली मार्जिन हराया था.
By Sumit Saxena
Published : May 8, 2026 at 2:01 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को कर्नाटक कांग्रेस नेता टीडी राजे गौड़ा की उस याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के हाल ही में दिए गए वोटों की दोबारा गिनती के आदेश के बाद राहत मांगी थी. इसके कारण उन्हें कर्नाटक के श्रृंगेरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक के पद से हटा दिया गया था.
गौड़ा की ओर से पेश सीनियर वकील देवदत्त कामत ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने इस मामले का जिक्र किया. गौड़ा ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 6 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 2023 के विधानसभा चुनाव में डाले गए पोस्टल बैलेट के रीवेरिफिकेशन और रीकाउंटिंग का निर्देश दिया गया था.
सीनियर वकील ने बेंच से मामले को 11 अप्रैल को अर्जेंट लिस्ट करने की रिक्वेस्ट की. कामत ने कहा कि हाई कोर्ट ने रीकाउंटिंग का आदेश देकर गलती की, जिसके कारण आखिरकार बीजेपी नेता डीएन जीवराज को श्रृंगेरी से विधायक चुना गया.
बेंच ने कहा कि वह जल्दी सुनवाई की रिक्वेस्ट पर विचार करेगी. जस्टिस कांत ने कहा, 'आमतौर पर हम ऐसे मामलों में स्टे का ऑर्डर देते हैं...लेकिन हम आपके मामले को देखेंगे.' यह विवाद 2023 के कर्नाटक असेंबली इलेक्शन से शुरू हुआ, जहां राजे गौड़ा ने शुरू में जीवराज को 201 वोटों के मामूली मार्जिन से हराया था.
हालांकि, जीवराज की फाइल की गई इलेक्शन पिटीशन पर कार्रवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल को पोस्टल बैलेट के रीवेरिफिकेशन और रीकाउंटिंग का निर्देश दिया. पिछले हफ्ते हुई और आधी रात तक चली रीकाउंट एक्सरसाइज ने रिजल्ट को काफी बदल दिया.
जीवराज के पोस्टल बैलेट की गिनती 692 से थोड़ी कम होकर 690 वोट हो गई और गौड़ा की गिनती 569 से तेजी से घटकर 314 वोट हो गई, जिससे उनके पक्ष में कुल 255 वोट कम हो गए. रिटर्निंग ऑफिसर ने जीवराज को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 के सेक्शन 66 के तहत चुना हुआ घोषित कर दिया. इससे मौजूदा कांग्रेस विधायक को असेंबली में आने के लगभग तीन साल बाद हार का सामना करना पड़ा.