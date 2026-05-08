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सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के एक कांग्रेस विधायक की याचिका पर विचार करने पर सहमत

सुप्रीम कोर्ट ( IANS )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को कर्नाटक कांग्रेस नेता टीडी राजे गौड़ा की उस याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के हाल ही में दिए गए वोटों की दोबारा गिनती के आदेश के बाद राहत मांगी थी. इसके कारण उन्हें कर्नाटक के श्रृंगेरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक के पद से हटा दिया गया था. गौड़ा की ओर से पेश सीनियर वकील देवदत्त कामत ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने इस मामले का जिक्र किया. गौड़ा ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 6 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 2023 के विधानसभा चुनाव में डाले गए पोस्टल बैलेट के रीवेरिफिकेशन और रीकाउंटिंग का निर्देश दिया गया था. सीनियर वकील ने बेंच से मामले को 11 अप्रैल को अर्जेंट लिस्ट करने की रिक्वेस्ट की. कामत ने कहा कि हाई कोर्ट ने रीकाउंटिंग का आदेश देकर गलती की, जिसके कारण आखिरकार बीजेपी नेता डीएन जीवराज को श्रृंगेरी से विधायक चुना गया.