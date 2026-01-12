ETV Bharat / bharat

SC की CEC और चुनाव आयुक्तों को केस से आजीवन छूट देने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read