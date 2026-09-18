पूर्वधारणा सबूत नहीं हो सकती! POCSO केस में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की सजा
सुप्रीम कोर्ट ने जजों को आगाह किया कि वे पॉक्सो की पूर्वधारणा वाली धाराओं को सजा सुनाने का शॉर्टकट न बनने दें.
By Sumit Saxena
Published : September 18, 2026 at 7:27 PM IST
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने ढाई साल की एक बच्ची के अपहरण और यौन उत्पीड़न के दोषी व्यक्ति को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि "अदालत को दोषी होने के पूर्वधारणा वाले प्रावधान से प्रभावित या बंधा हुआ नहीं होना चाहिए." शीर्ष अदालत ने जजों को आगाह किया कि वे पॉक्सो (POCSO) की पूर्वधारणा वाली धाराओं को सजा सुनाने का शॉर्टकट न बनने दें.
17 सितंबर को दिए गए एक फैसले में, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने कहा कि साक्ष्यों का विश्लेषण और व्याख्या करते समय अदालत से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह किसी पूर्वधारणा वाले प्रावधान के अस्तित्व से खुद को प्रभावित होने दे और अभियोजन पक्ष की ओर झुकाव दिखाए.
पीठ ने कहा, "अदालत को आरोपी के दोषी होने और अपराध करने के प्रावधान वाली पूर्वधारणा से प्रभावित या बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि साक्ष्यों को सामान्य सिद्धांतों के आधार पर ही तौलना चाहिए. आरोपी को पूर्वधारणा को खारिज करने और अभियोजन पक्ष के मामले को ध्वस्त करने के लिए विपरीत साबित करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए."
पीठ ने आगे कहा, "किसी भी आपराधिक अपराध के मुकदमे का सामना कर रहे आरोपी को सजा मिलने या बरी होने के मामले में, अनिवार्य रूप से उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा शामिल होता है. जब कानून के तहत किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा कोई मुद्दा सामने आता है, तो अदालत को अतिरिक्त रूप से सतर्क और सावधान रहना होगा."
पीठ ने कहा कि वैधानिक पूर्वधारणाओं का यह अर्थ बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता कि अभियोजन पक्ष की बात को हर मामले में अंतिम और अकाट्य सत्य मान लिया जाए. पीठ ने कहा कि यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि पूर्वधारणा वाले प्रावधानों के बावजूद, अदालतें किसी विशेष मामले में सामने आने वाली विशेषताओं के आलोक में रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का विश्लेषण करने के अपने आवश्यक कर्तव्य से मुक्त नहीं हो जाती हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट के उन साझा फैसलों को रद्द कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 363 और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया था. उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी. पीठ ने मां की गवाही में विरोधाभास और अन्य गवाहों के बयानों के साथ विसंगतियां पाईं. इसके अलावा, कोर्ट को ऐसे मेडिकल और फोरेंसिक सबूत भी मिले जो अभियोजन पक्ष के दावों की पुष्टि नहीं करते थे.
दिसंबर 2015 में, नई दिल्ली के कालकाजी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता अपने पड़ोसी की नन्ही बेटी को एक पार्क में ले गया था और उसका यौन उत्पीड़न किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अभियोजन पक्ष के विरोधाभासी सबूतों और कमजोर पड़ चुके मेडिकल साक्ष्यों के मद्देनजर, पानी के झगड़े को लेकर पुरानी दुश्मनी की कहानी को एक मजबूत आधार मिलता है और यह मानने योग्य व स्वीकार्य हो जाती है. इसलिए, यह कहा जा सकता है कि यह शिकायत दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य, गलत इरादे और दुश्मनी के चलते दर्ज कराई गई थी."
शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आरोपी के दोष को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए था, न कि केवल संभावनाओं की प्रधानता के आधार पर. सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के 3 जुलाई 2025 के उस फैसले को रद्द करते हुए, जिसने आरोपी की सजा को बरकरार रखा था, निर्देश दिया कि यदि अपीलकर्ता की किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा किया जाए.
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