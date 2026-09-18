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पूर्वधारणा सबूत नहीं हो सकती! POCSO केस में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की सजा

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने ढाई साल की एक बच्ची के अपहरण और यौन उत्पीड़न के दोषी व्यक्ति को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि "अदालत को दोषी होने के पूर्वधारणा वाले प्रावधान से प्रभावित या बंधा हुआ नहीं होना चाहिए." शीर्ष अदालत ने जजों को आगाह किया कि वे पॉक्सो (POCSO) की पूर्वधारणा वाली धाराओं को सजा सुनाने का शॉर्टकट न बनने दें.

17 सितंबर को दिए गए एक फैसले में, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने कहा कि साक्ष्यों का विश्लेषण और व्याख्या करते समय अदालत से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह किसी पूर्वधारणा वाले प्रावधान के अस्तित्व से खुद को प्रभावित होने दे और अभियोजन पक्ष की ओर झुकाव दिखाए.

पीठ ने कहा, "अदालत को आरोपी के दोषी होने और अपराध करने के प्रावधान वाली पूर्वधारणा से प्रभावित या बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि साक्ष्यों को सामान्य सिद्धांतों के आधार पर ही तौलना चाहिए. आरोपी को पूर्वधारणा को खारिज करने और अभियोजन पक्ष के मामले को ध्वस्त करने के लिए विपरीत साबित करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए."

पीठ ने आगे कहा, "किसी भी आपराधिक अपराध के मुकदमे का सामना कर रहे आरोपी को सजा मिलने या बरी होने के मामले में, अनिवार्य रूप से उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा शामिल होता है. जब कानून के तहत किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा कोई मुद्दा सामने आता है, तो अदालत को अतिरिक्त रूप से सतर्क और सावधान रहना होगा."

पीठ ने कहा कि वैधानिक पूर्वधारणाओं का यह अर्थ बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता कि अभियोजन पक्ष की बात को हर मामले में अंतिम और अकाट्य सत्य मान लिया जाए. पीठ ने कहा कि यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि पूर्वधारणा वाले प्रावधानों के बावजूद, अदालतें किसी विशेष मामले में सामने आने वाली विशेषताओं के आलोक में रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का विश्लेषण करने के अपने आवश्यक कर्तव्य से मुक्त नहीं हो जाती हैं.