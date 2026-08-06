ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने 22 साल से जेल में बंद एक व्यक्ति को बरी किया, आजादी खत्म करने के लिए न्याय व्यवस्था की आलोचना की

नई दिल्ली: सिस्टम की नाकामियों की कड़ी आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे आदमी को बरी कर दिया, जिसने मर्डर के जुर्म में 22 साल जेल में बिताए थे. कोर्ट ने कहा कि उसकी सजा 'बहुत ही नामुमकिन' चश्मदीद गवाह की गवाही और गलत जांच पर आधारित थी.

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी दुख जताया कि हाशिए पर पड़े लोगों को न्याय तक पहुंच अभी भी नहीं मिल पा रही है, और देरी और लापरवाही दशकों की आजादी छीन रही है. जस्टिस जे बी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने 4 अगस्त को यह फैसला सुनाया. जस्टिस चंद्रन ने बेंच की ओर से फैसले में लिखा, 'हम इस ऑर्डर से बहुत निराश और परेशान हैं.

इसमें 3157 दिनों की देरी को माफ करने की अर्जी खारिज कर दी गई और इसके नतीजे में सेक्शन 302 के तहत सजा के ऑर्डर के खिलाफ ‘जेल मेमो ऑफ अपील’ खारिज कर दिया गया. जिसमें उम्रकैद की सजा दी गई, जबकि दोषी ने उस ऑर्डर के समय 12 साल की जेल काटी थी और अब 10 साल और का समय, कुल 22 साल.'

उन्होंने कहा कि हमारे समाज के पिछड़े तबके, खासकर उनमें से दोषी और जेल में बंद लोगों को अभी भी न्याय नहीं मिल पा रहा है. बेंच ने कहा कि जब लोकतंत्र के तीन स्तंभ हर नागरिक को – खासकर गरीब और वंचितों को – कानूनी मदद देने की कोशिश करते हैं, तो संवैधानिक अदालतों को खुद के बारे में सोचना चाहिए और ज़्यादा संवेदनशील तरीका अपनाना चाहिए.

बेंच ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील दायर करने में देरी से किसी व्यक्ति के सबसे बुनियादी अधिकार, आजादी को छीनने की इजाजत नहीं दी जा सकती. इसमें कहा गया कि सिर्फ उदारवादी नजरिया ही जरूरी नहीं है, बल्कि सक्रिय नजरिया होना चाहिए—जब कोई दोषी अपील के जरिए न्याय चाहता है, तो देरी, चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, माफ किया जाना चाहिए. बेंच ने कहा कि मौजूदा मामला उन चिंताओं को साफ तौर पर दिखाता है जो तब पैदा होती हैं जब ऐसी संवेदनशीलता नहीं होती.

बेंच ने देखा कि तीन जानें चली गई, पीट-पीटकर मार डाला गया, एक व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर हिरासत में लिया गया, जिससे थर्ड-डिग्री तरीकों का इस्तेमाल करके कबूलनामा लिया गया, हालांकि वह मंजूर नहीं था. बेंच ने कहा, 'ट्रायल कोर्ट सबूतों की ठीक से जांच करने में नाकाम रहा और हाई कोर्ट सिर्फ दर्शक बना रहा, जबकि निपटारों की गिनती बढ़ रही थी. कुल मिलाकर, बिना किसी भरोसेमंद सबूत के एक व्यक्ति की जिंदगी के 22 साल बर्बाद हो गए.'

अर्जुन जानी की अपील को मंज़ूरी देते हुए, बेंच ने कहा, 'हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, कोरापुट, ओडिशा राज्य को अपील करने वाले के रिहैबिलिटेशन या फिर से बसाने की कोशिश करने का निर्देश देना सही समझते हैं. इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अगुवाई में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मदद करेगा.'