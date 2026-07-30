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300 साल पुराना बाबा गरीबनाथ धाम, जहां 'गरीबों के नाथ' बनकर विराजते हैं भगवान शिव

बरगद की जड़ों से प्रकट हुआ शिवलिंग : मंदिर की प्राचीन मान्यताओं के अनुसार लगभग तीन सौ वर्ष पहले यह पूरा इलाका घने जंगल से घिरा हुआ था. जंगल की सफाई के दौरान एक विशाल बरगद के पेड़ को काटा जा रहा था. तभी उसकी जड़ों से लाल रंग का द्रव निकलने लगा. इस घटना के बाद काम रोक दिया गया.

''शिवलिंग प्रकट होने के बाद यहां पूजा शुरू हुई. बाद में गरीब भक्त की मनोकामना पूरी होने की घटना ने इस स्थान की महिमा को दूर-दूर तक पहुंचा दिया. आज भी श्रद्धालुओं का विश्वास है कि बाबा गरीबनाथ के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता.'' - संतोष कुमार पाठक, मंदिर के सेवक

अगले दिन चमत्कार हुआ, जब वह घर पहुंचा तो विवाह के लिए आवश्यक सभी सामान पहले से मौजूद था. परिवार ने बताया कि कुछ समय पहले कोई व्यक्ति स्वयं यह सामान देकर गया था. भक्त ने इसे भगवान शिव की कृपा माना और भावुक होकर उन्हें 'गरीबों के नाथ' कहकर पुकारा. इसके बाद से यह शिवधाम बाबा गरीबनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया. आज भी श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना पूरी होती है.

कैसे पड़ा बाबा गरीबनाथ नाम? : स्थानीय परंपराओं के अनुसार एक निर्धन शिवभक्त अपनी बेटी के विवाह को लेकर बेहद चिंतित था. आर्थिक तंगी के कारण उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था. वह प्रतिदिन शिवलिंग के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करता था. एक रात मंदिर में प्रार्थना करते-करते उसे नींद आ गई. स्वप्न में भगवान शिव ने उसे आश्वस्त किया कि उसकी चिंता समाप्त हो जाएगी.

पूरे परिवार के साथ विरजामन हैं भोलेनाथ : मान्यता है कि यहां भगवान शिव गरीबनाथ धाम में अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं. सच्चे मन से आने वाले किसी भी भक्त को निराश नहीं लौटाते. लगभग 300 वर्ष पुराने इस मंदिर का इतिहास चमत्कार, लोकविश्वास और धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है.

मुजफ्फरपुर : सावन का महीना शुरू होते ही उत्तर बिहार की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बाबा गरीबनाथ धाम 'बोल बम' के जयघोष से गूंज उठता है. मुजफ्फरपुर स्थित यह प्राचीन शिवधाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रतीक है. सावन में लाखों कांवरिये गंगाजल लेकर लंबी पैदल यात्रा के बाद यहां जलाभिषेक करने पहुंचते हैं.

उसी रात स्थानीय जमींदार परिवार के पूर्वजों को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए. उन्हें उस स्थान की खुदाई कराने का निर्देश मिला. अगले दिन खुदाई में शिवलिंग प्राप्त हुआ और वहीं पूजा-अर्चना शुरू हुई. समय के साथ यहां मंदिर का निर्माण हुआ और यह उत्तर बिहार के प्रमुख शिवधाम के रूप में विकसित हो गया.

सावन के पहले दिन उमड़े श्रद्धालु (ETV Bharat)

''करीब 300 वर्ष पहले यहां घना जंगल था. जंगल की सफाई के दौरान एक विशाल बरगद के पेड़ की कटाई की जा रही थी, तभी उसकी जड़ों से लाल रंग का द्रव निकलने लगा. इसे देखकर काम रोक दिया गया. उसी रात स्थानीय जमींदार परिवार के पूर्वजों को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन देकर उस स्थान की खुदाई कराने का निर्देश दिया. अगले दिन खुदाई में शिवलिंग प्रकट हुआ. वहीं से पूजा-अर्चना शुरू हुई और धीरे-धीरे मंदिर का विस्तार होता गया. आज यह उत्तर बिहार की सबसे बड़ी शिवनगरी के रूप में स्थापित है.''- महंत विनय पाठक, बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी

सपरिवार विराजते हैं भगवान शिव : बाबा गरीबनाथ धाम की विशेषता यह भी मानी जाती है कि यहां भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं. इसी कारण श्रद्धालु इसे केवल शिव मंदिर नहीं बल्कि पारिवारिक सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का धाम भी मानते हैं. विवाह, संतान, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख की कामना लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं.

श्रद्धालुओं ने पहले दिन किया जलाभिषेक (ETV Bharat)

सावन में उमड़ती है लाखों श्रद्धालुओं की आस्था : श्रावण मास के दौरान बाबा गरीबनाथ धाम उत्तर बिहार का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बन जाता है. कांवरिये पहलेजा घाट से गंगाजल भरकर लंबी पैदल यात्रा पूरी करने के बाद बाबा का जलाभिषेक करते हैं. पूरी यात्रा के दौरान 'बोल बम' के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहता है. पिछले वर्ष श्रावणी मेले में लगभग 20 लाख श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया था. इस वर्ष प्रशासन और मंदिर प्रबंधन को लगभग 25 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है.

श्रद्धालुओं के लिए हाईटेक तैयारियां : श्रावणी मेला-2026 को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास व्यापक तैयारियां की गई हैं. श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बड़े पंडाल, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, विश्राम स्थल, शौचालय और बिजली की व्यवस्था की जा रही है. भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग, ड्रॉप गेट और अलग-अलग प्रवेश एवं निकास मार्ग बनाए गए हैं. पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी. बड़े एलईडी स्क्रीन पर जलाभिषेक का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा ताकि भीड़ के दौरान भी श्रद्धालु दर्शन कर सकें.

''कांवरिया पथ रामदयालु रेलवे गुमटी से शुरू होकर अघोरिया बाजार, हरिसभा चौक, देवी मंदिर रोड, पानी टंकी चौक, जिला स्कूल मैदान, हाथी चौक, अमर सिनेमा चौक, छोटी कल्याणी, प्रभात सिनेमा चौक, साहू पोखर, बजरंगबली चौक और माखन साह चौक होते हुए बाबा गरीबनाथ मंदिर तक निर्धारित किया गया है. निकासी मार्ग छाता बाजार रखा गया है.''- अभिजीत, डीएसपी, ट्रैफिक

गर्भगृह में जलाभिषेक करते श्रद्धालु (ETV Bharat)

टेंट सिटी और सुरक्षा व्यवस्था : रामदयालु कॉलेज परिसर में एक साथ लगभग पांच हजार कांवरियों के ठहरने की क्षमता वाली टेंट सिटी तैयार की जा रही है. यात्रा मार्ग पर चिकित्सा शिविर, पेयजल केंद्र, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा बल तैनात रहेंगे. डाक बम श्रद्धालुओं की पहचान के लिए विशेष रिस्ट बैंड भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

ट्रैफिक व्यवस्था में रहेगा बदलाव : श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार दोपहर से सोमवार दोपहर तक शहर में विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. कांवरिया पथ को अलग रखा जाएगा ताकि जलाभिषेक के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो. पार्किंग और वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किए गए हैं.

आस्था का सबसे बड़ा केंद्र : बाबा गरीबनाथ धाम केवल एक प्राचीन मंदिर नहीं, बल्कि उत्तर बिहार की धार्मिक पहचान है. तीन सौ वर्षों से चली आ रही लोकमान्यताएं, भगवान शिव के चमत्कारों की कथाएं और सावन में उमड़ने वाली लाखों श्रद्धालुओं की आस्था इस धाम को विशेष बनाती है. यही कारण है कि हर वर्ष सावन में बाबा गरीबनाथ के दरबार में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है.

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